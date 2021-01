James Harden y Kevin Durant unieron sus fuerzas para batir a Giannis Antetokounmpo

enero 19, 2021 - 9:59 am

El actual MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, no pudo contener el ataque de James Harden y Kevin Durant, y Bucks de Milwaukee cayó 123-125 ante Nets de Brooklyn.

Durant consiguió 30 puntos, nueve rebotes y seis asistencias en este desafío en el Barclays Center. El alero hizo un triple importante a 36 segundos de culminar el encuentro.

Harden quedó a cuatro rebotes de lograr triple doble por segundo juego consecutivo con los Nets al alcanzar 34 puntos, 12 asistencias y 6 balones desde las alturas. En su debut con Brooklyn, hizo 32 puntos, 14 asistencias y 12 rebotes,.

Joe Harris agregó 20 puntos, seis rebotes, 1 asistencias por el quintento neoyorquino (9-7), que sumó su cuarta victoria corrida, para ubicarse en el quinto lugar de la Conferencia Este.



Antetokounmpo también brilló como estrella y líder de los Bucks al conseguir un doble-doble de 34 puntos, 12 rebotes y siete asistencias.

Khris Middleton falló el intento de triple desde la esquina con el último tiro a canasta. El alero anotó 25 tantos, y el base Jrue Holiday obtuvo 22 unidades por Milwaukee, que cortó su racha de cuatro triunfos al hilo.

Nets enfrentará el miércoles a Cavaliers de Cleveland, mientras que Bucks se medirá el jueves a Lakers de Los Ángeles.

