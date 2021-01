Hoy esta de cumpleaños José Luis Rodríguez "El Puma"

enero 14, 2021 - 6:00 am

El cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, interprete de éxitos como “Pavo real”, “Dueño de nada” y “Agárrense de las manos”, celebrará hoy su cumpleaños número 78.

Nació el 14 de enero de 1943 en la Parroquia Santa Rosalía en la ciudad de Caracas. Es el último de los once hijos del matrimonio entre el comerciante español José Antonio Rodríguez y la ama de casa venezolana Ana González.

Sus inicios como cantante se remontan a esta época, primero participando en actos culturales de colegio, dando serenatas y luego ingresando como reemplazo del vocalista Ariel Rojas en el conjunto de voces juveniles llamado «Los Zeppy», inspirado en The Platters y Los Cinco Latinos, también integrado por la futura bolerista Estelita del Llano, Nicolás Alvarado, Agustín Calzadilla y Alberto Lewis, quien tenía registrado como apodo artístico el nombre de Al Zeppy.1​ Este grupo se formó siendo todos estudiantes del liceo «Pedro Emilio Coll» en Coche, Caracas.

Realizaron la grabación de dos discos de larga duración y se hicieron acreedores de varios premios, entre ellos el Guaicaipuro de Oro e hicieron presentaciones en Venezuela y Curazao. A pesar del éxito alcanzado, la carrera de la agrupación fue corta y a mediados de 1962 se produce la separación del grupo por razones personales. Alvarado se radicó en Texas (Estados Unidos), Calzadilla continuó estudiando y Estelita del Llano, Alberto Lewis y José Luis decidieron seguir en el canto. De inmediato, José Luis comenzó a participar en concursos de aficionados, dar serenatas y presentarse en diferentes locales caraqueños.

Uno de sus amigos, el compositor y músico José Enrique «Chelique» Sarabia lo integra a su programa de TV de aficionados llamado «Media hora con Chelique» en RCTV donde comienza a cantar regularmente. A fines de 1962, Sarabia es quien lo anima a grabar su primer disco solista, para la empresa discográfica venezolana «Productora de discos Velvet», en formato EP titulado «Chelique Sarabia presenta su nueva voz: José Luis Rodríguez», interpretando los temas «Ausencia de ti», «Ayer y hoy», «Mis lágrimas sobre las rosas» y «Hoy he vuelto a llorar».

Como confesaría años después Rodríguez, siendo artista consagrado, nada pasó con este disco de escasas ventas y su situación económica era difícil. En ese tiempo hace una muy breve aparición en la película «Cuentos para mayores» dirigida por el cineasta Román Chalbaud.

Las raíces de José Luis Rodríguez «El Puma» en la música popular le han dado el carisma que cautiva al público y las que le han permitido abarcar un amplio campo de estilos, melodías e interpretaciones sin perder la coherencia ni la originalidad. De una canción a otra puede trasmitir sensualidad sin perder un ápice de seriedad, o agresividad sin perder un grado de dulzura; y lo hace de forma tan natural que es imposible para el público dejar de apreciarlo y sentirlo.

A pesar de contar en su haber con un sin número de éxitos internacionales, premios, admiradores y reconocimiento artístico, José Luis Rodríguez confiesa no sentirse realizado. Como ser humano está convencido que sus logros no son nada, que la persona detrás del artista sigue buscando su camino en la vida y no se deja llevar por la euforia de los números uno, los conciertos multitudinarios ni la gloria de la fama.

Hace menos de un mes celebró un nuevo aniversario de su trasplante de pulmones.

«¡Hoy cumplo 3 años de Nueva Vida! El 17 de Diciembre de 2017 fue mi trasplante de pulmones. Sigo dando gracias a Dios, al donante y a la familia del donante; a los médicos, enfermeras, personal clínico y por supuesto a mi familia, sin ellos no estuviese escribiendo estas líneas», escribió el cantante venezolano en su cuenta de Instagram.

Wikipedia / Agencias