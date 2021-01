Hoy es 2/ 1/ 21, fecha que se repite cada 100 años

enero 2, 2021 - 7:54 pm

Hoy es 2 de enero ( mes 1) del año 2021, fecha peculiar que solo se repite cada 100 años.

Aunque esta fecha no es considerada una fecha denominada como capicúa, ya que no se leen los números en igual orden de derecha a izquierda y viceversa, a los internautas les ha parecido muy curioso que comenzando un nuevo años coincidieran estos números.

Se puede leer como 21- 21 o en su defecto 2-1-2-1, en la numerología el número 21 es la suma de los puntos de las seis caras de un dado, que simboliza la suerte ante el azar. El próximo día que se repetiría esta fecha sería el 2 de enero del año 2121, lo que curiosamente dejaría la cifra en 2-1-2121.

HOY ES 2-1-21 ME ENCANTAAAA

Hoy es 2/1/21 un día especial para los amantes de la numerología, no sólo por ser el segundo día del año, la secuencia 2/1/21 es 2121 si juntamos los dos 1 queda 222. los 3 patitos.

Y si los sumamos nos da 6, otro gran número. No tan grande como el 7. Que te comí y no juego más