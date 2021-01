Hoy es el cumpleaños de Plácido Domingo y recordamos a Lola Flores, Telly Savalas y Christian Dior

enero 21, 2021 - 1:45 am

Este 21 de enero cuatro personalidades del mundo coinciden en su fecha de nacimiento.

El tenor Plácido Domingo celebra hoy 78 años de vida; mientras que hoy también se recuerda el nacimiento del actor de cine y televisión Aristoteles «Telly» Savalas, de la cantante de flamenco Lola Flores y del diseñador de moda Christian Dior.

José Plácido Domingo Embil

Nació el 21 de enero de 1941 en Madrid. Es un tenor, director de orquesta, productor y compositor español. El actual director general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles (California) formó parte del trío de Los tres tenores, junto al italiano Luciano Pavarotti y a su compatriota Josep Carreras. Domingo es conocido por su voz versátil, lo que le ha permitido cantar comobarítono y tenor.

Domingo ha aparecido en seis óperas filmadas: Madama Butterfly, dirigida por Jean Pierre Ponnelle, Carmen, dirigida por Francesco Rosi (ganadora de un premio Grammy), Tosca dirigida por Gianfranco de Bosio, así como en tres dirigidas por Franco Zeffirelli: Otello, Cavalleria rusticana & Pagliacci, y La Traviata, con Teresa Stratas, que recibió igualmente un premio Grammy. Y también en numerosos videos de ópera, como Luisa Fernanda de Federico Moreno Torroba.

También ha aparecido en televisión, tanto en galas de zarzuela como en retransmisiones de Live at the Met. Entre otras apariciones televisivas en muchos países a lo largo de los años, muchas de ellas con propósitos caritativos, Domingo apareció en A Night For New Orleans, con Frederica von Stade en marzo de 2006.

Además, ha sido el primer español en aparecer en un episodio de Los Simpson, interpretándose a sí mismo en El Homer de Sevilla, capítulo en el que Homer se convierte en una estrella de la ópera y más. También habla alemán.

Aristoteles «Telly» Savalas

Nació en Nueva York el 21 de enero de 1924 y murió un día después de su cumpleaños el 22 de enero de 1994 en su habitación del hotel Sheraton, en las afueras de Saint Louis (Missouri).

Savalas fue un actor de cine y televisión estadounidense de origen griego, recordado principalmente por su personaje Theo Kojak de la serie Kojak. Se hizo instantáneamente reconocible por la calvicie intencionada y las típicas piruletas de su personaje Kojak, un duro y galante teniente de policía de Nueva York.

Savalas tuvo fama de mujeriego y estuvo casado tres veces.

Su carrera se consagró con el telefilme Marcus-Nelson Murders (transmitido por TV-Movie Radiodifusión en 1973) donde él quedó encasillado a firme como el detective Theo Kojak. Savalas aprovechó su fama como Kojak alcanzando gran notoriedad ya que el éxito de la película dio pie a una serie que duró por cinco años siendo transmitida por la Red Radiodifusora de Columbia (1973-1978). Después de la serie Kojak, Savalas repitió el personaje Theo Kojak en varios telefilmes basados en su personaje, manteniendo su imagen pública en auge.

Durante esos años, su estilo de vida cambió comprando una mansión en Colorado. Además incursionó en la autoría musical y registró muchos álbumes, incluyendo Telly (1974) y Who Loves Ya, Baby (1976).

Incursionó en la dirección de cine con Más allá de la razón (1977).

A todo lo largo de su vida, Telly Savalas fue un escritor creativo carismático, director, y productor. Conquistó varios premios Emmy, el Peabody, y Premios del Globo De Oro.

En 1990, la alcaldía de la ciudad de Nueva York declaró al telefilme Marcus-Nelson Murders como la película oficial de la ciudad de Nueva York, y honró a Telly Savalas con las llaves de la ciudad.

Lola Flores

María Dolores Flores Ruiz, más conocida por el nombre artístico de Lola Flores nació en Jerez de la Frontera en Cádiz el 21 de enero de 1923 y falleció en Alcobendas, en Madrid el 16 de mayo de 1995 a causa de un cáncer de mama.

Su entierro es uno de los más recordados por la cantidad de gente que acudió; el funeral fue retrasmitido en directo por televisión.

Flores fue una cantante de copla, flamenco, bailaora y actriz española, artísticamente apodada «La Faraona».

Entre 1939 y 1995 apareció en diversas películas y series televisivas en las que solía hacer el papel de gitana. Entre ellas destaca un clásico de los años 40: Embrujo (1947, Carlos Serrano de Osma), drama musical donde acompaña a su pareja sentimental y artística de aquel momento, Manolo Caracol. Entre sus películas de los años cincuenta destacan Morena clara (1954, Luis Lucia) versionando el célebre film de 1934, y en compañía de Fernando Fernán Gómez, El duende de Jerez (1953) y María de la O (1959), que supone su primera película con Antonio González «El Pescaílla». Otras películas recordadas son La hermana San Sulpicio (1962), nueva versión de la que había rodado Imperio Argentina, y los dramas mexicanos La faraona (1955) y Sueños de oro (1958).

Casa Flora (1972, Ramón Fernández) y Una señora estupenda (1972, Julio Coll), son sus dos cintas más salvables en plena época de la comedia española predestape; posteriormente protagonizaría la comedia Juana la loca… de vez en cuando (1983), dando vida a Isabel la católica, Truhanes (1983, Miguel Hermoso) o su participación en la cinta documental rodada para la Expo de Sevilla Sevillanas (1992, Carlos Saura), junto a algunos de los grandes nombres del flamenco en general. De entre su profesión, es muy conocida su amistad con dos artistas folclóricas y actrices cinematográficas, con las que compartió giras musicales por Hispanoamérica: Carmen Sevilla y Paquita Rico. Con ellas actuó en la película El balcón de la luna (1962, Luis Saslavsky).

Christian Dior

Nació en Granville, Francia, el 21 de enero de 1905 y falleció en Montecatini Terme, Italia el 24 de octubre de 1957.

Dior fue un influyente diseñador de moda, fundador de la firma de moda que lleva su nombre, Dior, una de las marcas de artículos de lujo más representativas de los últimos sesenta años.

Es especialmente conocido el llamado «New Look» de 1947 (sobrenombre dado por una periodista americana), un estilo de costura para mujer que propone hombros torneados, cintura fina y falda amplia en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Representa la elegancia clásica y la vuelta a una imagen femenina, y supuso la recuperación del lujo y el exceso tras la depresión de la Segunda Guerra Mundial.

Llegó a afirmar en una entrevista de 1953, después de que le preguntasen ¿Cúal es la reina que más le ha gustado vestir?, que La única reina que vestí fue Eva Perón. De hecho, llegó a tener tal afinidad con elglamour de la ex-primera dama argentina, que poseía un maniquí con las medidas de Eva en su taller.

Después de su muerte, la casa Dior ha continuado su actividad con otros diseñadores de gran renombre tales como: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano. Este cuarto diseñador causó mucha polémica al haber sido despedido de la casa en febrero de 2011 debido a sus insultos antisemitas dichas en enero del mismo año, a una pareja afroamericana en un bar parisino.

Noticia al Día/Wikipedia