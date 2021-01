Horóscopo: Esto te deparan los astros este viernes, 29 de enero

enero 29, 2021 - 5:48 am

El día de hoy presenta en muchos signos algunos cambios a tener en cuenta. En este viernes, 29 de enero, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. La madurez es importante para asumir los retos diarios.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estarás propenso a discutir por cualquier motivo y lo que parecía algo sin importancia se agravará y enfriará tu relación de pareja, pasará algún tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad. Surgirán desacuerdos en el trabajo y como siempre tratarás de imponer tu criterio, te convendría ceder esta vez, ganarás más. Número del éxito, 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: En el amor todo será ternura pero no obstante enfrentarás situaciones que pondrán a prueba la confianza hacia tu pareja, con alguna dificultad lograrás sobreponerte y dominar tus celos. Hoy no te conviene discutir ni tratar de sobresalir solo, unirte a un equipo de trabajo te abrirá mejores oportunidades de progreso. Número del éxito, 13.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Reconocerás que te has equivocado y no desistirás a pesar de la actitud fría de esa persona, tu persistencia y demostraciones de arrepentimiento le harán ceder y tendrás otra oportunidad. Con decisión y confianza en ti mismo, sin pensar en las consecuencias arriesgarás en una inversión y ganarás. Número del éxito, 8.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Conversa con tu pareja, es hora de disipar todas las dudas y aclarar los malos entendidos, actúa con paciencia, escucha y todo se arreglará. Excelente día para cerrar tratos y sociedades con personas conocidas y de tu total confianza. Número del éxito, 20.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy tus ocupaciones no te dejarán tiempo para el amor, pero tendrás atenciones especiales con las que le demostrarás a esa persona que siempre está en tu corazón. Dejarás de insistir para que los demás asuman su responsabilidad y trabajarás tú solo en ese nuevo proyecto, obtendrás un merecido éxito y reconocimientos. Número del éxito, 15.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Haz aprendido de los fracasos y ahora estás seguro de lo que quieres en el amor, hoy lo tendrás al alcance de tus manos y sabrás que es por quien has estado esperando. Buenas noticias a nivel laboral y económico, te sentirás más tranquilo con respecto a tus deudas. Número del éxito, 14.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Después de mucho insistir tendrás una nueva oportunidad con tu pareja, hoy recuperarás la alegría y sentirás que la vida vuelve a tener un sentido especial para ti. Tendrás ingresos extras y los guardarás para la inversión que quieres hacer, más pronto de lo que imaginas concretarás tu sueño. Número del éxito, 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Empezarás el día con mucho entusiasmo y con ganas de divertirte, tu carisma atraerá a personas agradables entre las que encontrarás a la pareja ideal que te acompañará en tus planes. Tu poder de convencimiento te dará ventajas a la hora de negociar, hoy cerrarás un trato beneficioso para ti. Número del éxito, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estarás rodeado de gente agradable que te contagiarán su alegría y positivismo, hoy los recuerdos que te entristecían quedarán en el pasado y no volverán a tener cabida en tu corazón. Tu capacidad y perseverancia harán posible que tus proyectos lleguen a buen fin. Número del éxito, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No te dejes llevar por la primera impresión, trata más a esa persona antes de ilusionarte, descubrirás que su forma de vida no es compatible con la tuya. Aunque desearás hacer cambios en el trabajo que realizas en grupo respetarás la opinión de los demás, el resultado te demostrará que esta vez tenían razón. Número del éxito, 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Han llegado a tu vida nuevas amistades y ha aumentado tu actividad social, hoy tu pareja exteriorizará su molestia por el poco tiempo que le dedicas y no podrás negar que tiene razón. Día de éxitos que despertarán algunos celos, no te afectarán y seguirás adelante. Número del éxito, 21.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La desconfianza y celos de esa persona te molesta y empiezas a desear tu libertad, hoy romperás con ataduras que te incomodan y te limitan. Día de ingresos extras producto de los juegos de azar. Número del éxito, 12.

Bolívia.com