Horóscopo: Esto te deparan los astros este viernes, 22 de enero

El día de hoy presenta en muchos signos algunos cambios a tener en cuenta. En este viernes, 22 de enero, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. La madurez es importante para asumir los retos diarios.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La atracción que sientes hacia esa persona que hace poco conociste es mutua, búscala, la relación llegará hacia donde te propongas. Hoy la suerte estará de tu lado, pero no te confíes de la ayuda y facilidades con que contarás, tienes que poner de tu parte para que las cosas salgan mejor. Número del éxito, 17.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Actúa con firmeza pero con tacto y podrás solucionar tus desacuerdos sentimentales, no te dejes manipular ni asumas responsabilidades que no son tuyas sólo por conservar la armonía. El dinero llegará por diferentes fuentes y te ayudará a afrontar gastos imprevistos. Número del éxito, 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te propondrás terminar con las tensiones que afectan tu relación de pareja, no te importará ceder para dar fin a los malos entendidos, hoy volverás a disfrutar de un ambiente de amor y armonía. Contarás con la ayuda de gente competente, podrás terminar con trabajos atrasados y te darán ideas para mejorar tus proyectos. Número del éxito, 7.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Nuevamente habrá armonía y buena comunicación con tu pareja, de los malos momentos vividos aprenderás a no dejarte llevar por comentarios de gente malintencionada. Cuidado con tus gastos, tus compromisos de hoy podrían sacarte de tu presupuesto. Número del éxito, 20.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: La frialdad de tu pareja te hará cambiar la actitud despreocupada que mostrabas hacia tu relación, hoy retomarás los detalles que habías dejado de lado y recuperarás su interés. Evita discusiones en tu trabajo y no caigas en provocaciones, o pondrás en peligro puesto que tanto te ha costado alcanzar. Número del éxito, 22.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Alguien que llega de lejos traerá alegría a tu corazón, hoy tu paciencia será recompensada y sentirás que ha valido la pena la espera. Contarás con apoyo inesperado y podrás solucionar el asunto de papeles que estaba retrasando tu trabajo. Número del éxito, 18.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu indecisión está cansando a esa persona y hoy se mostrará indiferente, el temor de perder su interés te hará cambiar de actitud con lo que lograrás que su atención vuelva a estar centrada en ti. Mantén tu amabilidad en todo momento y tus relaciones laborales no se verán afectadas, ni siquiera con las presiones que habrá en tu trabajo. Número del éxito, 21.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Necesitarás muchas demostraciones de amor el día de hoy, el ser amado percibirá tu estado emocional y tendrá detalles y gestos que te harán sentir consentido. Harás un viaje imprevisto muy provechoso económicamente. Número del éxito, 12.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu relación de pareja estará en peligro debido a que alguien muy cercano contará tus confidencias, te costará mucho esfuerzo recuperar la confianza del ser amado pero finalmente lo lograrás. Te sentirás abrumado con la carga laboral que tendrás hoy, pero una ayuda oportuna te permitirá cumplir con todo. Número del éxito, 15.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy te sentirás más seguro y dispuesto a dejar atrás los recuerdos negativos, aceptarás la invitación de alguien que no desistió a pesar de la actitud de fastidio que asumías ante su insistencia. Un análisis objetivo te permitirá darte cuenta en qué te estás equivocando, hoy volverás a presentar tu proyecto y está vez lo aprobarán. Número del éxito, 19.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Una gran atracción podría hacerte actuar impulsivamente, aléjate de situaciones que te comprometan y perjudiquen, no vale la pena que expongas tu felicidad por alguien que saldría rápido de tu vida. Buen momento para ahorrar, si empiezas ahora tendrás lo necesario para la inversión que tienes en mente. Número del éxito, 1.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No trates de ocultar ese amor que te inquieta, se nota en tus ojos, hoy esa persona te dará todas las oportunidades para que te atrevas a ser sincero, aprovéchalas y no dejes escapar la felicidad. Los cambios que hoy se darán en tu trabajo serán muy beneficiosos para ti. Número del éxito, 4.

