Hawks-Suns, el séptimo juego que pospone la NBA por covid-19

La NBA pospuso el duelo entre Atlanta Hawks y Phoenix Suns que estaba programado para la noche de este miércoles 13 de enero, debido a los protocolos de seguridad que implementa la liga en relación al covid-19.

«Debido al rastreo de contactos dentro de los Suns, el equipo no tiene la cantidad requerida de ocho jugadores disponibles para presentarse en el juego de esta noche ante los Hawks», dijo la liga.

Es el séptimo juego en ser cancelado en tres semanas de acción de la temporada regular 2020-2021 y se produce en momentos en que la NBA y su sindicato de jugadores actualizaron los protocolos ante el coronavirus, con el objetivo de detener la propagación del virus.

