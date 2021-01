Hasta sus colegas del mundo reaccionaron al video de Salma Hayek en traje de baño que dejó atónitas las redes

enero 15, 2021 - 11:22 am

L a cuenta de Instagram de la actriz mexicana, Salma Hayek, cuenta con casi 18 millones de seguidores y es una de las actrices que más activas mantiene sus redes sociales.

Fue esta ocasión en la que Hayek impresionó a sus seguidores con un vídeo al que le puso una interesante descripción: «I’ve learned so much from my dogs / He aprendido mucho de mis perros», escribió en Instagram.

En dicho video Salma Hayek aparece con lo que parece ser un traje baño color negro, con el cabello mojado y ella «moviéndose», tal como lo hacen los perros cuando están mojados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Preacciones, lejos de ser críticas, han sido positivas de parte de la mayoría de sus seguidores. Dentro de ellos, el actor mexicano Alexis Ayala, famoso por su rol en telenovelas como «Yo amo a Juan Querendón», «Contra viento y marea», y «Tres mujeres», comentó la publicación con tres emojis de risas y uno de una flor.

Otros usuarios comentaron: «Los perros no tienen ropa cuando hacen eso», «Salma, tú sabes qué es lo que todos miran en este post», «Qué sacudida», «Hahaha mi reacción es el meme del señor con cabello blanco mirando con cara de confusion-miedo hahaha».

La Prensa Gráfica