«Harry Potter» llegará a HBO Max en una nueva serie en acción real

enero 25, 2021 - 10:26 pm

HBO Max está preparando una serie sobre el universo de fantasía de «Harry Potter» que sería la primera incursión televisiva de la célebre saga sobre el niño mago.

La revista The Hollywood Reporter aseguró este lunes que este proyecto está dando todavía sus primeros pasos y que la plataforma digital se encuentra explorando aún qué rumbo podría tomar esta serie.

Por ahora no se ha dado a conocer ningún nombre de los guionistas que podrían estar detrás del desembarco de «Harry Potter» en la televisión.

De «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone» (2001) a «Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2» (2011), las ocho adaptaciones de las novelas de J.K. Rowling al cine, que protagonizó Daniel Radcliffe, componen una de las sagas más exitosas de la historia del cine.

Así que el paso de HBO Max de preparar una serie sobre «Harry Potter» parece un movimiento lógico para continuar explotando el tirón de estas historias en el panorama audiovisual.

En el cine, el mundo de «Harry Potter» se extendió más allá de la trama central con las películas de «Fantasy Beasts»: «Fantastic Beasts and Where to Find Them» (2016) y «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» (2018).

El año que viene está previsto que se estrene la tercera película de «Fantastic Beasts», de nuevo con Eddie Redmayne al frente del reparto.

EFE