Hammon hace historia al convertirse en la primera mujer en dirigir NBA

La exjugadora de la WNBA Becky Hammon se convirtió el miércoles en la primera mujer en dirigir un equipo en un partido de la NBA, experiencia que describió como «un momento sustancial».

A pesar de la derrota de sus San Antonio Spurs ante los Lakers de Los Angeles (121-107), Hammon hizo historia al asumir las funciones de dirección del equipo cuando el entrenador principal, Gregg Popovich, fue expulsado en la primera mitad.

«He sido parte de esta organización, me cambiaron aquí en 2007, así que he estado en San Antonio y he sido parte de los Spurs y de la organización deportiva con los Stars durante 13 años», señaló Hammon.

«Así que he invertido mucho tiempo y ellos han invertido mucho tiempo en mí, en construirme y hacerme mejor», añadió.

Popovich recibió una falta técnica y fue expulsado del juego con 3:56 por disputar del segundo cuarto tras discutir con un árbitro, cuando su iba por detrás de los Lakers 52-41.

«Me señaló oficialmente. Eso fue todo … Eso fue todo», dijo Hammon. «Dijo: ‘Los tienes’, y eso fue todo».

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, estuvo entre quienes felicitaron a Hammon en las redes sociales y dijo que espera que más exjugadoras de la WNBA puedan conseguir trabajos de entrenadora en la NBA.

«Felicidades, @BeckyHammon. Puede que seas la primera, pero sé que ciertamente no serás la última».

Hammon está en su séptima temporada en el cuerpo técnico de San Antonio. La exjugadora fue seis veces All-Star en la WNBA con equipos en Nueva York y Texas.

