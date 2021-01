Gaby Espino por poco se muere por Jean Carlos Canela

enero 15, 2021 - 10:49 am

La actriz venezolana Gaby Espino es de las más queridas por el público latino. Además es de las preferidas en todas las telenovelas en las que participa.

Recientemente, para Telemundo, participó en una entrevista donde reveló detalles importantes de su vida. En especial de su rompimiento con el actor Jencarlos Canela.

Según Gaby, este fue uno de los momentos más duros de su vida. Pues estaba segura que se iba a morir de la tristeza. “Una anécdota que a mí me hizo sentir imparable, que me hizo descubrir fortalezas que no sabía que tenía y que me hizo descubrir pasiones por diferentes cosas que yo no sabía que sentía fue mi separación, mi separación con Jencarlos, el papá de Nickolas”, se sinceró la actriz venezolana este miércoles durante el panel virtual de ‘Mujeres Imparables’ que llevó a cabo Telemundo con tres de las protagonistas de su nueva comedia romántica La suerte de Loli

Sin embargo, Gaby también reafirmó que sus hijos fueron su pilar y su fuente de energía. De hecho, fueron ellos quienes le dieron la fuerza necesaria para salir adelante y continuar.

Además, señaló que no existe rencor entre ella y su expareja, quien además es el padre de su hijo y siempre que tienen la oportunidad comparten con él.

“Cuando tienes esa fortaleza por la cual luchar, que en mi caso son mis hijos, mi familia, puedes con todo y cuando estás convencida en sanar bonito, en sanar en positivo, en transformar ese amor vuelves a ser feliz y vuelves hacia adelante y no hay obstáculo que te detenga. Yo creo que esa experiencia a mí me marcó mucho porque, sabes, cuando no hay rencor en tu corazón, no hay absolutamente nada porque sanas bonito”, dijo Gaby.

