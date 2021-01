Gaby Espino: Me encanta estar soltera sin ningún hombre al lado

enero 29, 2021 - 5:32 pm

A la hermosa actriz y modelo venezolana Gaby Espino no le preocupa estar soltera sin ninguna pareja, y dedicarse por completo en su vida profesional.

La ex Miss Venezuela sufrió mucho tras su separación con Jencarlos Canela. «Yo creí que me iba a morir, o sea creí que me iba a morir», confesó en esa oportunidad.

La criolla, de 43 años, está grabando la telenovela de Telemundo, ‘’La suerte de Loli’’ , donde tiene el personaje antagónico llamado ‘’Paulina’’.

Gaby Espino, feliz con su soltería

Gaby Espino habló sobre su situación amorosa en un entrevista que concedió a la revista People en Español. ‘’Estoy soltera si eso es lo que quieren saber, trabajando muchísimo, contenta. Estoy muy feliz. Haciendo mis cosas. Por ahora no hay nadie a mi lado, pero estoy tranquila. Estoy satisfecha, estoy tranquila, estoy contenta’’, dijo sobre su corazoncito.

Seguidamente, señaló que una persona si puede estar soltera y feliz, pues para ella se trata de estar contento con uno mismo: ‘’Yo creo que el secreto es conseguir tu felicidad propia, o sea contigo, y estoy segura de que te va a llegar un compañero que va a complementar esa felicidad, pero la idea es que tú seas feliz tú [y] que luego venga alguien con quien puedas compartir esa felicidad’’.

