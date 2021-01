Fiscal de argentina ordena detención para el hombre que violó a venezolana

enero 29, 2021 - 11:22 am

La Fiscal Silvana Russi decidió revocar la medida de excarcelación para el hombre acusado de violar a una venezolana cuando asistió a una entrevista de trabajo, hecho ocurrido en Argentina.

Así lo dio a conocer la Fiscalía en una nota de prensa, Russi, quien está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional apeló la decisión contra el sujeto que está acusado de delito sexual con acceso carnal.

Irineo Humberto Garzón fue detenido por la policía luego de haber abusado de una venezolana, quien logró avisar a su familia que se sentía mal luego de beber un vaso de agua que le había dado el dueño del local.

Al momento de la detención, el hombre tenía un blister con pastillas que presumen utilizó para drogarla.

Prácticamente fue detenido en flagrancia y a pesar de ello, la jueza Karina Zucconi, lo dejó en libertad con orden de presentación, la defensa solicitó su excarcelación, ya que resaltó que no hay registro de condenas anteriores y que posee un domicilio fijo.

«La pena en expectativa de efectivo cumplimiento por sí sola, no es obstáculo para que el nombrado no obtenga su libertad. No hay de momento elemento alguno que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la justicia, ni que su detención se erija como una necesaria para intorpercimiento del trámite del proceso», consideró la magistrada Zucconi.

Se le fijó prohibición de comunicarse por cualquier medio con la denunciante. Así como tampoco podrá acercarse a ella o a su domicilio en un radio de 100 metros. Además, se le impuso la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado.

Todo esto quedó sin efecto, ya que la Fiscal Russi presentó una apelación, ya que consideró que las medidas de coerción impuestas por la jueza no resultaban a su criterio «suficientes para prevenir el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación que se vislumbran en caso».

Recordó que el delito de abuso sexual con acceso carnal tiene un máximo de pena que excede ampliamente los 8 años de prisión y que el mínimo previsto impide que una eventual sanción pudiera ser dejada en suspenso.

A su juicio Garzón premeditó el ataque sexual, ya que tenía en el comercio la medicación sedante que le dio a la joven para dejarla indefensa.

Ante esto pidió que se detuviera inmediatamente. este jueves se realizó una marcha de protesta para que se haga justicia y la medida sea revocada y este hombre responda ante la ley por su delito.

