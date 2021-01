Familiares exigen la libertad de los 12 pemones recluídos en la cárcel el Rodeo II

enero 3, 2021 - 6:16 pm

Los familiares de los 12 pemones detenidos en Rodeo II exigen a las autoridades la liberación de sus parientes, luego de conocerse el fallecimiento de el lider pemon Salvador Franco, al no conseguir ser tratado médicamente.

Felicia Pérez, indicó que tanto ella como otras mujeres temen por la vida de sus familiares. Ella tiene a tres hijos encarcelados, Amilcar Pérez, Oscar Pérez y Pantaleon Pérez.

Con ella también estaban la madre de Leomar Delgado, la tía de Willy Martinez y la hermana del fallecido Salvador Franco.

«Tememos por la vida de los 12 que se quedan en el Rodeo, estamos exigiendo la libertad de los 12, los hijos que están ahí porque pueden llegar a ese extremo que llegó nuestro hermano Salvador nos duele mucho porque somos madres, el amor de una madre es tan grande, es el segundo lugar del amor de Dios por sus hijos», dijo Pérez.

Las mujeres piden ayuda internacional para lograr la excarcelación de sus familiares.»Pedimos que se nos respete nuestros derechos como está contemplado en la constitución, estamos aquí en pie de lucha pidiendo la libertad de nuestros hijos para que no lleguen a ese extremo, por favor escuchen nuestra voz»

#Jan3 After today’s death in custody of indigenous “Pemon” #PoliticalPrisoner Salvador Franco, (on pre-trial detention since Dec 2019), families of the other 12 indigenous political prisoners urge for international attention. They are accompanying sister of Franco at the morgue pic.twitter.com/OGPQXnQWmr