Falleció Tom Lasorda, exmánager de los Dodgers, a los 93 años

enero 8, 2021 - 4:03 pm

La leyenda de Tom Lasorda ahora seguirá dejando su huella en los diamantes celestiales, ya que cerca de las 11:00 de la noche de este jueves 7 de enero falleció a los 93 años de edad en su casa.

Lasorda había padecido problemas de salud que hicieron necesario que lo hospitalizaran en California a principios de noviembre, y después de estar en cuidado intensivos, abandonó el nosocomio en diciembre, para volver a casa, sitio donde sufrió un paro cardiaco.

Los paramédicos intentaron resucitarlo camino al hospital, lugar donde fue declarado sin vida el jueves por la noche.

En temas de salud, en junio de 1996, sufrió un infarto y apenas el mes siguiente se retiró de ser el timonel de los Dodgers. En 2012, cuando tenía 84 años, padeció de otro infarto y fue hospitalizado en Nueva York.

Tommy, como se le conocía, se volvió legendario por sus logros como manager, ya que tuvo una breve carrera como pelotero, jugando solamente tres temporadas como pitcher, dos con los Dodgers de Brooklyn (1954 y 1955) y una con los Kansas City Athletics (1956).

