Falleció por COVID-19 el actor John Richardson, protagonista de “Hace un millón de años”

enero 8, 2021 - 11:22 am

El actor británico John Richardson, más conocido por dar vida al hombre prehistórico Tumak en la conocida película de aventuras y fantasía ‘One Million Years B.C.’, falleció a los 86 años por complicaciones del coronavirus.

«Lamentamos informar que el actor John Richardson ha fallecido esta semana, a tan solo dos semanas de su cumpleaños número 87», informó el portal Cinema Retro en un comunicado oficial.

«John luchó contra los dinosaurios y vampiros en la pantalla, pero fue el auténtico horror de la Covid lo que nos arrebató a uno de los verdaderos caballeros del cine cuyo amor por la vida era obvio por el brillo de sus famosos ojos azules», reza el conmovedor mensaje.

Nacido en enero de 1934, a lo largo de su prolífica carrera cinematográfica Richardson protagonizó icónicas cintas como One Million Years B.C. —Hace un millón de años en España y Un millón de años a.C. en México—, La máscara del demonio, She u On a Clear Day You Can See Forever (titulada Vuelve a mi lado, en español), entre otras. Además, hizo pruebas para el papel del Agente 007 en la sexta entrega de la saga James Bond, 007 al servicio de su Majestad, luego de que Sean Connery rechazó el papel. Finalmente, fue el modelo y actor australiano George Lazenby quien encarnó al mítico espía británico.

Sputnik