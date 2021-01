Falleció David Richardson, productor y guionista de Los Simpson

enero 19, 2021 - 11:45 am

David Richardson, conocido por ser el guionista y productor de Los Simpson, falleció este lunes 18 de enero a causa de una insuficiencia cardiaca, informó el medio especializado Deadline.

El productor había luchado durante casi 30 años contra el cáncer, enfermedad que le derivó la insuficiencia cardiaca que acabó con su vida.

Richardson fue el encargado de escribir el episodio «Homer Loves Flanders», que forma parte de la quinta temporada del popular show en 1994.

Agregado a esto, fue productor de Los Simpson durante 11 episodios entre 1993 y 1994.

Asimismo, el afamado guionista participó en otras emblemáticas comedias televisivas como Malcolm in the Middle o Two and a Half Men.

Richardson inició en la industria de la televisión durante los años 80 y con el paso del tiempo ocupó roles como productor, productor ejecutivo y guionista en gran cantidad de series.

Su carrera como escritor de comedias inició en 1985 con la serie Grand de Michael Leeson y Carsey-Werner para NBC.

Uno de sus últimos proyectos concluidos fue la última temporada de F is for Family, una serie animada para adultos realizada por Netflix en la que era productor ejecutivo.

Serena Di Zazzo

Noticia al Día