Fallece a los 79 años Michael Apted, director de ‘Gorilas en la niebla’

Este martes e conoció el fallecimiento del escritor y director de cine y televisión inglés Michael Apted a sus 79 años en su casa de Los Angeles por causas que no ha trascendido.

Nunca consiguió una nominación al Oscar, pero sí lo lograron tres actrices por tres de sus películas: Sissy Spacek por ‘Quiero ser libre’ (y lo ganó), Sigourney Weaver por ‘Gorilas en la niebla’ (drama biográfico sobre Dian Fossey) y Jodie Foster por ‘Nell’. En los años 90 Apted dirigió varios largometrajes criminales y de acción como ‘Corazón trueno’ con Val Kilmer y Sam Shepard y ‘Al cruzar el límite’, protagonizada por Hugh Grant, Sarah Jessica Parker y Gene Hackman. Poco después, la Metro le fichó para la saga de James Bond en ‘El mundo nunca es suficiente’, la tercera entrega de Pierce Brosnan como agente 007.

Lo que más le llenaba era el género del documental. Y en esa línea fue muy ambicioso: rodó la serie ‘Up series’, centrada en la vida de catorce niños británicos desde 1964 hasta 2019, cuando ya frisaban la jubilación. También se esmeró con ‘Bring on the Night’, sobre la grabación del disco de Sting ‘The Dream of the Blue Turtles’ y su posterior gira.

Hasta el final alternó el documental con películas de gran presupuesto y series de éxito. En 2010 completó la trilogía de ‘Las crónicas de Narnia’ y dirigió episodios de ‘Masters of Sex’, ‘Ray Donovan’ y ‘Roma’. Su último largo fue ‘Código abierto’ (2017), con Orlando Bloom y Michael Douglas.

