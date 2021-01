Estados Unidos será sede del torneo femenino de fútbol SheBelieves

enero 11, 2021 - 9:09 pm

Estados Unidos será sede del sexto torneo anual de fútbol femenino SheBelieves en febrero, con la participación de Brasil, Canadá y Japón, informó este lunes 11 de enero la US Soccer.

Dado que los casos mortales de coronavirus siguen aumentando en gran parte de los Estados Unidos, los seis partidos del torneo del 18 al 24 de febrero se disputarán en una misma sede: el Exploria Stadium en Orlando, hogar del Orlando City de la Major League Soccer (MLS) y el Orlando Pride de la Liga Nacional de Fútbol Femenino.

