EN EL SAHUM: TESTIMONIO DE UNA SOBREVIVIENTE DE COVID-19

enero 15, 2021 - 8:00 pm

“Hasta que uno no sufre esta terrible enfermedad, no entiende nada de lo que escucha en la calle”, así lo refiere la señora K. G. de V. (se omite identidad a petición de la paciente) quien luego de 12 días de iniciarse los síntomas de Covid-19 y ser hospitalizada -hace 8 días- en el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) se cuenta hoy entre los sobrevivientes del letal virus.



“ENTRÉ EN PÁNICO CUANDO ME IBAN A HOSPITALIZAR”



Tratarlo a tiempo, es la diferencia, de acuerdo a lo que K. G. de V manifestó “cuando supe que me iban a hospitalizar -ya que la fiebre no cedía- entré en pánico, debido a tanto comentario negativo que uno escucha; siendo que la realidad es muy contraria. Yo me conseguí con que la verdad que se vive adentro es otra; porque en el tiempo que llevo hospitalizada, he visto la dedicación y atención de todo el personal que me ha tratado: son puntuales, te toman la saturación y están pendientes de todos nosotros. Quien no se haya dado por enterado, de la grave situación que atraviesa el país, nunca entenderá la enorme responsabilidad y esfuerzo que el personal de salud de este hospital hace.



SON MÁS LOS RECUPERADOS QUE LOS FALLECIDOS



La paciente afirmó, que nadie puede dar tanta fe, como los que estamos adentro “uno se da cuenta del esfuerzo gubernamental y de la directiva del SAHUM por salvaguardar a estos titanes con los equipos de Bioseguridad y protección, para los que nos cuidan y desean proveernos salud y llegar al grandioso día de darnos de Alta”, afirmó.



Prosiguió contando, que todos cuentan con esos trajes que los cubren para alejarlos de la perjudicial infección “aquí he conocido que muchos de nuestros médicos, enfermeras; y hasta el personal de mantenimiento, son padres y madres de familia como yo -que aunque también le temen al Covid- no dejan de velar por nuestro bienestar, la realidad que se vive adentro es otra y estando en este lugar -al cual tanto temía- palpo la dedicación y atención de todo el personal”, refirió.



Destacó seguidamente, ser testigo de la recuperación de muchos enfermos de Covid-19 en mayor grado que los casos de fallecidos “hoy nada más 6 compañeros de piso, gracias a Dios y al SAHUM se fueron de Alta”, finalizó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Redacc: N. Acosta/Fotos: A. Guerra-Y. Vera

Prensa SAHUM