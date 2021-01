Enrique Márquez: «Fue un error no haber participado en las parlamentarias»

enero 12, 2021 - 2:05 pm

Este lunes, el dirigente político Enrique Márquez, aseguró que la abstención de la bancada opositora en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre fue un error.

“Fue un error no haber participado en las elecciones parlamentarias porque la mayoría de los votos estaban del lado del descontento», explicó en una entrevista ofrecida el lunes en el programa «Vladimir a la Carta».

Márquez aseguró que la oposición requieren reforzarse a lo interno y reconoce que no tiene hoja de ruta, a diferencia del gobierno de Maduro. “Yo no participé en la elección parlamentaria porque fue como una bola de nieve que nos llevó por delante, el inicio de esta bola fue la decisión de los partidos mayoritarios que tomaron decisiones de manera no democrática”, dijo.

Además indicó que la decisión de no participar no se discutió como debió hacerse. “Hay decisiones trascendentales en las que tienes que oír a tus militantes. Este error no impide la recuperación del país, pero sí nos atrasa, perdemos el camino que hemos venido haciendo, donde acumulamos fuerzas”, expresó.

Agregó: “Nuestras errores como oposición han debilitado la sociedad y han fortalecido al gobierno quien hoy tiene menos problemas políticos que antes. Las sanciones de EE.UU. nos han debilitado también y así el cambio es más complicado”.

Sobre la nueva Asamblea Nacional, instalada el pasado 5 de enero en el palacio legislativo, Márquez aseguró que «no ayudará al progreso del país» y que no vislumbra un pronto cambio político en Venezuela. Enfatizó en que la AN de Guaidó tiene menos probabilidades de ayudar a Venezuela, en este momento. «Hay que saber reconocer para aterrizar estrategias”, dijo.

En relación a la decisión tomada por la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guaidó, donde pretenden sentar una base legal para continuar sesionando más allá del 5 de enero, Marquéz opinó: “El llamado a la Continuidad Constitucional no es una buena estrategia, genera en las personas una ficción. Lo correcto debe ser organizarnos en todos los tableros a la interno, con los políticos que estamos aquí y no queremos irnos del país.”

Puntualizó que la oposición se ha debilitado por intolerancias internas. «La única forma de lograr una unión es con debate y respeto.”

Del mismo modo aseguró que la solución para el conflicto político de Venezuela se encuentra en manos de la población venezolana y no de decisiones externas.

“Ojalá Joe Biden sepa usar todo el poder que tiene EE.UU. sobre el mundo y logre una negociación con Venezuela”, expresó.



Asimismo dijo que los venezolanos requieren soluciones inmediatas, ”no podemos seguirle diciendo al pueblo que sus problemas serán resueltos cuando caiga Maduro, tenemos que trabajar todos los días. No podemos esperar que alguien nos solucione el problema”, agregó.

