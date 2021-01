Enrique Márquez: «El voto es la única salida a la crisis en Venezuela»

enero 27, 2021 - 7:07 pm

El dirigente opositor apuesta por ir con una representación unida a las elecciones de gobernadores de este año

El militante regional del partido Un Nuevo Tiempo, reafirmó en entrevista con Noticia al Día que no descarta una candidatura a la gobernación, siempre y cuando las filas de la oposición creen el ambiente propicio para llegar unidos a las elecciones.

“He dicho que mi nombre estará allí, podría estar allí o no podría estar, depende de la circunstancia, la elección tendrían que convocarse, y en función de eso yo creo que lo prudente, es adelantar la política, adelantar las decisiones y en función de lo que se vaya viendo, se definirá el tema candidatural, que debería ser a propósito a través de una fórmula que tenga que ver con una unidad, esto no se trata de que alguien quiera espirar o lanzarse a aspirante de una candidatura, sino de construir una unidad del Zulia para defender el Zulia.

Márquez aseguró que la participación electoral y política es un pilar fundamental para la creación de un gobierno democrático y que solo uniendo fuerzas se podrá realizar un cambio en el panorama político venezolano. “Creo que hay que entrarle al juego con tiempo, al que abrir el debate en el Zulia. Entre los dirigentes del Zulia, sea quien sea el candidato”.

“Yo soy de los que piensa que la participación en las elecciones y la participación política es esencial para construir una sociedad democrática, no se puede construir una sociedad democrática desde la negativa del voto”, mencionó.

El exdiputado aseguró que aunque respeta la decisión de otros partidarios de oposición en llamar a la abstención, no la comparte y considera esa acción como un mecanismo erróneo del camino propicio para una recuperación, política, económica y social en el país.

Alegó: “Es cierto que hay mucha gente que blande la espada de las condiciones inexistentes para tomas las decisiones de no participar y es un error, porque si partimos del hecho de que estamos frente a un régimen autoritario, totalitario, entonces no nos va a otorgar las condiciones que nosotros estamos exigiendo para la participación. Lo que tenemos es que ganarlas en el día a día con toda nuestra fuerza política. Por eso considero que se debe tomar la decisión previa, política, estratégica de participar en las elecciones venideras, así como se debía participar en las parlamentarias del 6 de diciembre”.

En este sentido aseguró: “la idea de no participar es una idea regresiva que no solo no soluciona sino que lo complica más. Hay que desenmarañarlo, y eso es teniendo representación en el todos los escalones, no solo regional, sino también nacional”.

Aunque alegó que su principal objetivo es propiciar unas elecciones presidenciales, aseguró que no se debe dejar de luchar por el espacio interno del país. “No podemos dejar de luchar, mientras eso ocurre tenemos que jugar en todos los tableros, y este es un tablero regional y local que no podemos soslayar, y en este caso yo he declarado algo y lo sostengo, debemos tomar esa fuerza democrática en el Zulia, que participemos unidos para poder tomar ese espacio de la gobernación para beneficio de la gente, no como una posición para una generación de fuerza, sino una política que venga a defender los intereses del Zulia”, dijo.

Resaltó que no se puede pretender que los problemas del país se vayan mágicamente con alguien que venga de afuera a imponer orden desde el extranjero, como muchos han pensado durante años, comentó el dirigente, en cambio,

“Que alguien puede venir del extranjero a imponer orden en Venezuela y a salvar nuestra patria y eso es mentira, eso no es cierto, es dañino esa idea y que puede venir un político venezolano, con esa idea de una varita mágica , tampoco es cierto, la solución pasa por cada uno de nosotros, por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, de tal manera que yo creo que es hora de convocar al pueblo zuliano para un trabajo mancomunado de varios sectores, para salvar a nuestra patria pequeña que es el Zulia y nuestra patria grande que es Venezuela”, apuntó.

Márquez reflexionó, sobre los factores adversos de una nueva convocatoria a la participación electoral, y expresó que no se le puede volver a dar “la papaya” al oficialismo. Aseguró que el descontento social que se está viviendo en el Zulia y en Venezuela es la clave para ganar unas futuras elecciones. Añadió: “El descontento es tan grande que un movimiento político, unitario fuerte que convoque al pueblo a salir a votar, ciertamente le va a dar una derrota increíble al gobierno regional de Prieto y al nacional de Maduro”.

“Igualmente pienso que si la oposición se hubiera unido para las elecciones del pasado 6 de diciembre, la paliza que le hubiéramos dado al gobierno habría sido de antología porque el gobierno tiene la peor de las condiciones electorales, este pueblo no lo quiere”.

¿Presión internacional o presión interna?

“Estoy de acuerdo con la presión internacional, porque el gobierno que tenemos no es democrático en su ejercicio, no respeta los derechos humanos, tiene cantidad políticos detenidos, no respeta la constitución, eso ha generado una reacción internacional que los venezolanos agradecemos, pero ahora bien, esa presión internacional generó una situación de agravamiento de la economía interna de Venezuela”, reconoció.

Aseguró que el hecho de que en el Zulia no haya gasolina, tiene que ver con el fracaso del gobierno, y la destrucción de las refinerías, sumando a eso que con las sanciones tampoco se puede importar gasolina para abastecer el mercado y eso no afecta solo al gobierno, también a las empresas privados. “Yo acepto la presión y me parece que nos puede ayudar mucho, pero revisemos algunas cosa, porque nos podemos incendiar la casa para sacar a los ratones, porque el pueblo está sufriendo muchísimo. Tenemos que buscar soluciones para los que estamos aquí”, dijo.

Con respeto a la economía zuliana, alegó que estaba paralizada, y que hay que buscar las formas de reactivarla. “Si hay que hablar con Maduro desde el Zulia, se hablará con Maduro, si hay que hablar con Guaidó, se hablará, con Biden o Putin…A nosotros no nos puede interesar, a los zulianos no nos puede interesar más que los problemas del Zulia”.

¿De llamarse a elecciones el pueblo asistiría?

“Es un problema que tenemos, no tengo ninguna duda que la dirección que hay que tomar es la participación política y electoral, la vía está llena de obstáculos, principalmente por nuestra incoherencia”, puntualizó Márquez.

Sin embargo, acotó: “Yo creo que corregir un error es estratégico y eso significa explicarle a la gente y asumir el costo. Los políticos tenemos que entender y reconocer nuestro fracaso junto a la gente y reconozco los errores que hemos cometido”.

“Una política de participación electoral será comprendida entre la gente cuando tú le explicas realmente que no hay otra solución”, expresó Márquez. “El poder regional en el Zulia es un escalón, en años anteriores ha dado batallas increíbles por su propia existencia”, añadió.

Con respecto a la gestión actual, reseñó: “Como es posible que tengamos un gobernador actual que no actúa con contundencia frente al tema de seguridad, en las zonas productoras, por ejemplo, hay un déficit de gestión importante en seguridad y materia de servicios públicos, no nos podemos acostumbrar al problema del agua. En cuanto al sistema eléctrico se percibe una mejoría, pero tiene que tomar en cuenta que el estado está paralizado. Yo no siento que haya habido una propuesta, una solución real”, finalizó.

