Encontraron escombros del avión de pasajeros indonesio y restos humanos en aguas de Yakarta

enero 9, 2021 - 9:49 am

En aguas del norte de Yakarta han sido hallado restos humanos y escombros del avión de pasajeros indonesio de la aerolínea Sriwijaya Air, un Boeing 737-500, que este sábado 9 de enero, desapareció de los radares tras perder abruptamente más de 3.000 metros de altitud, informa Xinhua.

Un funcionario del gobierno local declaró a CNN Indonesia que pescadores descubrieron lo que parecían ser restos de un avión en aguas al norte de Yakarta. En las redes sociales aparecieron imágenes de los supuestos fragmentos del avión.

«Se encontraron cables, bolsillos, asientos, cabello, jeans, y hay trozos de carne», precisó el oficial.

Los escombros del vuelo SJ182 fueron hallados gracias a la iniciativa de residentes locales, que formaron su propio equipo de búsqueda y utilizaron tres barcos para peinar el mar de Java. Según la fuente del medio, el hallazgo tuvo lugar en las proximidades de la pequeña isla de Lancang, al noroeste de la capital indonesia.

Paralelamente, las autoridades realizan labores de búsqueda y rescate en la zona.

Aún no se ha confirmado oficialmente si los fragmentos encontrados por los residentes locales pertenecen al Boeing desaparecido.

Mientras, el ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, ha confirmado al medio local Detik que el avión de pasajeros de Sriwijaya Air se estrelló en la bahía de Yakarta.

El Boeing de Sriwijaya Air cubría la ruta entre la capital y la ciudad de Pontianak, en la provincia de Borneo Occidental. Según la lista de pasajeros, obtenida por Airlive, a bordo del vuelo desaparecido viajaban 62 personas, incluidos seis miembros de la tripulación, siete niños y tres bebés.

Según Flight Radar, la nave desapareció de los monitores tras perder más de 3.000 metros de altitud en menos de un minuto. El vuelo dejó de emitir señales a las 07:36 GMT, cuatro minutos después de despegar del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta.

Fundada en 2003, la aerolínea Sriwijaya Air, con sede en Yakarta, opera principalmente vuelos interiores. La compañía tiene un sólido historial de seguridad, sin víctimas mortales registradas en sus vuelos.

La aerolínea comunicó que está recopilando información más detallada sobre el vuelo, antes de hacer alguna declaración, recoge Reuters.

El avión, con número de registro PK-CLC (MSN 27323), tiene 26 años de antigüedad y efectuó su primer vuelo en mayo de 1994.

