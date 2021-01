En 1973, Elvis Presley realiza el primer concierto trnsmitido por satélite

enero 14, 2021 - 5:10 pm

Un 14 de enero de 1973, el legendario Elvis Presley se presentaba en Honululu, Hawái, en un show que era trasmitido vía satélite para Asia y Oceanía por primera vez en la historia.

Este hito de la música se dio luego de un show de «El Rey» en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Su representante, Tom Park, anticipó que «Elvis quería complacer a sus fanáticos alrededor del mundo». Inspirado en la visita del presidente Nixon a China, Parker coordinó lo que sería la presentación del cantante en Hawái y la transmisión vía satélite.

El día 12 de enero, se llevó a cabo el ensayo de lo que sería la presentación y el 14 finalmente se realizó la transmisión. Mientras que en el Honolulu International Center se reunieron unas 6000 personas ansiosas por ver a Elvis, en países como Japón, Corea del Sur, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda, se realizaba la transmisión en el prime time televisivo llegando a millones de espectadores.

En los Estados Unidos la presentación se vio opacada por la séptima edición del Super Bowl. Por ese motivo la NBC optó por realizar un especial de 90 minutos que se trasmitió finalmente el 4 de abril.

Al comienzo tuvieron que lidiar con algunos inconvenientes técnicos pero finalmente el concierto se llevó a cabo de manera completa. Con un total de 22 canciones, que luego fueron editadas en un disco titulado Aloha from Hawaii Via Satellite, Elvis demostró por qué era considerado «el Rey del rock and roll».

