El zuliano Sandy León firmó contrato de ligas menores con los Marlins

enero 3, 2021 - 8:11 pm

Los Marlins de Miami contrataron este domingo 3 de enero al receptor venezolano Sandy León mediante un vínculo de ligas menores que incluye una invitación para el campamento de primavera.

El marabino se encontraba como agente libre luego de finalizar su vinculación con los Indios de Cleveland una vez terminada la campaña pasada.

