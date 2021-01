El Utah Jazz se anotó su décimo triunfo al hilo

enero 28, 2021 - 9:27 am

El Utah Jazz consiguió un nuevo triunfo en la NBA tras superar a 116-104 a Dallas Mavericks en el Vivint Smart Home Arena.

El conjunto de Salt Lake City dominó a placer el primer cuarto con un parcial durante este cuarto de 11-2 y acrecentó la diferencia hasta un máximo de 15 puntos (32-17) y acabó con un resultado de 32-19.

En el segundo período, los locales lograron un parcial de 10-0 y llegaron a ir ganando por 21 puntos (48-27) durante el cuarto, , que terminó con un resultado parcial de 37-29. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 69-48 en el marcador.

En el tercer cuarto Utah Jazz aumentó de nuevo su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 11-2 y alcanzó una diferencia de 25 puntos (98-73) y concluyó con un resultado parcial de 31-30 (100-78). Finalmente, en el transcurso del último cuarto redujeron diferencias los visitantes, redujeron la diferencia a valores mínimos al final del cuarto, aunque no fue suficiente para poder ganar el partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 16-26. Tras todo esto, el partido concluyó con un resultado final de 116-104 a favor de los locales.

El pívot francés Rudy Gobert registró doble doble con 29 puntos, 20 rebotes y una asistencia. Jordan Clarkson colaboró 31 puntos y siete rebotes.

Por los texanos, El esloveno Luka Doncicacabó con 30 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, un 13/24 en tiros y un 2/7 en triples. Tim Hardaway Jr. aportó 19 unidades, dos asistencias y tres rebotes.

El Utah Jazz asumió el liderazgo de la Conferencia Oeste de la NBA tras la derrota de los Lakers de Los Ángeles ante Sixers de Filadelfia (107-106). La escuadra de Quin Snyder enfrentará de nuevo el viernes a los Mavs en casa.

The @utahjazz have won 10 STRAIGHT.. 👀 the BEST PLAY from each game! pic.twitter.com/06revV8dsI

— NBA (@NBA) January 28, 2021