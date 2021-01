El Real Madrid cedió a Martin Odegaard al Arsenal

enero 27, 2021 - 1:44 pm

El joven centrocampista noruego Martin Odegaard jugará en el Arsenal hasta final de temporada cedido por el Real Madrid, informaron este miércoles ambos clubes.

«El Real Madrid C. F. y el Arsenal FC han acordado la cesión del jugador Martin Odegaard hasta el final de esta temporada», informó el club blanco en un breve comunicado.

«Estamos encantados de recibir a Martín en el club hasta el final de la temporada», dijo el director deportivo del Arsenal, Edu Gaspar, citado en un comunicado de los ‘Gunners’.

La cesión no contempla ninguna opción de compra, según la prensa española.Los comunicados oficializan lo que los rotativos españoles daban por hecho desde hace algunos días, afirmando que Odegaard, falto de minutos en el Real Madrid, había pedido salir cedido.

El centrocampista noruego, de 22 años, vuelve a ser prestado, apenas cinco meses después de regresar de su cesión la temporada pasada a la Real Sociedad, donde completó una gran campaña, que llevó al Real Madrid a pedir su vuelta.

Según la prensa española, Odegaard deseaba quedarse una temporada más en la Real Sociedad para completar su explosión, pero Zinedine Zidane convenció para volver al Real Madrid.

Su vuelta a la capital española se ha visto empañada por sucesivas lesiones que le han hecho perderse hasta once partidos, lo que unido a la buena forma de Toni Kroos y Luka Modric en la medular han hecho que apenas haya tenido oportunidades.

«Me gusta como jugador y, sobre todo, como persona», decía Zidane sobre el noruego el 13 de enero, animándole a «que siga trabajando y peleando por su sitio en el equipo».»Cada vez cuando le toca jugar tiene que hacerlo bien, hacer diferencias para mostrar que merece su sitio aquí. Estos son los únicos consejos que le puedo dar», añadió el técnico merengue.

💬 "Every time I heard about the club, I had a good feeling. And now I'm here. So I think it's maybe meant to be."

📺 Watch Martin Odegaard's first interview in full 👇

— Arsenal (@Arsenal) January 27, 2021