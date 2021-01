Un tratamiento para Coronavirus puede costar más de 1500 dólares

enero 15, 2021 - 6:13 pm

No protegerse tiene un gran costo, el primero es contagiarse, y no muchos tienen como costearse un tratamiento para Coronavirus

Asintomático, leve, moderado, grave, intubación en una unidad de cuidados intensivos y hasta la muerte son las etapas de esta enfermedad que mantiene una pandemia en la que no todos pueden costearse un tratamiento para Coronavirus.

Para algunas personas el uso del tapabocas se les hace insoportable, mientras que otras ya aprendieron a vivir con él. Las probabilidades de contagio de esta enfermedad, que cumplió su primer año, siguen a la orden del día.

Venezuela no es la excepción, su cuarentena por COVID-19 arriba a sus 10 meses, y con ellas unas cifras de contagio y decesos que siguen siendo alarmantes, de las que forman parte no solo personas del entorno social, sino del personal de salud, quienes con las fallas de equipos de protección de igual forma no han bajado la guardia.

Los primeros medicamentos

La ligera tos o algún malestar al que algunos han decidido definir como “ese es otro virus que está dando”, son parte de las principales muestras por la que los médicos encienden las alarmas. De inmediato el tratamiento sintomático y de sostén inicia con analgésicos y antipiréticos.

En el andar de los primeros días el costo de la totalidad de los medicamentos, sobre todo aquellos que se venden por unidad y dependiendo del tiempo establecido para su aplicación, puede costar 35 dólares, mucho más costoso que obedecer las medidas estipuladas en el mundo para no contagiarse y la de usar un tapabocas quirúrgico que no llega a costar un dólar.

Una fase más intensa

Los primeros días llegan a un nuevo escalón, una gran parte no, pues lo supera, pero otros continúan, el desvanecimiento se hace aún más presente, y se encienden de mayor forma las alarmas.

En algunos casos cuando un tratamiento no hace su efecto es combinado o reemplazado por otro, y uno de los medicamentos sustituidos tiene un costo en el mercado de 10 dólares, por lo general son 10 las necesarias, lo que hace un total de 100 dólares más a la cifra.

La neumonía hace mella, se hace notar y la visita a un centro de salud para hacer el chequeo de los rayos x se hace necesaria tomando en cuenta si el paciente está cumpliendo tratamiento desde casa. El resultado dirá cómo va el avance del virus. En un centro privado este puede costar de 15 a 20 dólares y se le suman los estudios hematológicos que se ubican hasta en 40 dólares.

La repetición de los estudios debe realizarse de acuerdo a la solicitud del médico tratante y esta puede ser semanal por lo que la cifra se duplica, triplica y cuadruplica.

No hay un buen pronóstico

El oxímetro es primordial durante el proceso. Conocer la oxigenación, saturación y que esta esté por encima de 92% es una carta bajo la manga para informar al médico tratante. El dispositivo puede costar de 10 a 30 dólares dependiendo de la marca y proveedor.

Lo mismo ocurre con un tensiómetro, por si el paciente es hipertenso, el cual también se hace indispensable, y que puede ser manual a 20 dólares (algunos con estetoscopio) y uno digital en 30 o 50 dólares también dependiendo de la marca y proveedor.

El milagroso antiviral y anticoagulante

Un antiviral que fue probado para combatir el virus ébola en 2014, recibió mucha atención en abril del 2020 cuando un ensayo científico contra el COVID sugirió beneficios clínicos por lo fue aprobado por la OMS para su uso en pacientes COVID.

Algunos lo han definido como “mágico”, pues levanta el ánimo de los pacientes que muchas veces se desploma por el miedo, la preocupación y los efectos de la enfermedad. Es fácil de conseguir, pero para algunos es imposible de adquirir.

El costo de este puede variar, en algunos lugares cuesta 109 ó 113 dólares mientras que en otros 251 dólares y hasta 360 dólares, de acuerdo al fabricante y distribuidor.

Un tratamiento para Coronavirus con el antiviral puede ser de seis a 11 unidades. Este se distribuye durante cinco días o más, por lo que el costo pudiera ser de 654 a 1.199 dólares.

La aplicación del medicamento debe hacerse bajo estricta supervisión médica, lo que implicaría hacerlo en un centro hospitalario o pagarle a un personal de salud (en el caso de que el paciente esté en casa) que pudiera ser de 200 dólares o más, dependiendo de los honorarios que desea cobrar.

A esto se le agrega una bombona de oxígeno y adquirir una puede salirle en 250, 500 y hasta 1040 dólares dependiendo de la capacidad y la necesidad del paciente. La recarga de oxígeno es de 30 dólares.

El lugar menos esperado: UCI

Una mayoría corre con suerte y le ganan la batalla a mitad de camino, pero otros tristemente no, por lo que deben ser ingresados a una UCI. La situación del COVID en Venezuela y sobre todo sus hospitales hace que la mayoría de las camas estén ocupadas ya por un paciente. Algunos recurren a los centros privados en los que la intervención puede costar alrededor de 20 mil dólares.

Usar el tapabocas, puede aminorar los riesgos y hacerte ahorrar un dinero con el que quizás no cuentas, también el calvario, el temor, las largas noches sin dormir y sin saber si vivirás al día, pero sobre todas las cosas el dolor de una perdida cercana o la propia a tus familiares, por lo que es tu decisión vivir, mientras inicia una vacunación en el país.

