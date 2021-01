El nuevo gobernador de Puerto Rico exigirá la anexión a EE. UU.

enero 3, 2021 - 11:50 am

El nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo este sábado 2-E que exigirá la anexión plena del Estado Libre Asociado a Estados Unidos, durante la ceremonia de toma de posesión de su cargo.

Pierluisi, que además de nuevo gobernador es el líder del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación cuya razón de ser es la plena incorporación a EE UU, sostuvo que se trata de una reclamación del pueblo puertorriqueño y que por ello no defraudará sus expectativas.



El nuevo jefe del Ejecutivo puertorriqueño hacía referencia a la consulta -no vinculante- sobre la relación política con Estados Unidos celebrada junto a los comicios del pasado 3 de noviembre en la que un total de 623.053 personas, el 52,3 %, se decantó por la plena anexión frente a los 567.346, o el 47,6 %, que se mostraron en contra.



La consulta, no obstante, carece de validez efectiva, ya que el Congreso en Washington es la única entidad que tiene potestad para pronunciarse sobre el Estado Libre Asociado, un territorio de EE UU con cierta autonomía gracias a su propia Constitución pero que depende del país norteamericano para fronteras, defensa o moneda, entre otros.



«Hay una falta de derechos por el estatus -político- que tenemos», subrayó Pierluisi durante su discurso.



«El pueblo hizo un reclamo», destacó el nuevo gobernador, tras subrayar que la «estadidad -anexión- es justa, por lo que vamos a exigirla y lograrla».



La consulta sobre la relación política de Puerto Rico del pasado noviembre fue la sexta de la historia después de las de 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017, que no han servido para que Washington atendiera el asunto del estatus político de la isla.



Pierluisi se impuso en noviembre al candidato del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado, con 372.611 votos y el 32 % del escrutinio.

EFE