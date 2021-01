El niño prodigio nigeriano sueña con jugar con su selección y ser campeón del Mundo

enero 19, 2021 - 3:46 pm

Eche Chinonso es un niño prodigio nigeriano que ostenta un récord Guinness de toques con el balón.

El pequeño registra el mayor número de toques consecutivos en 111 minutos mientras controla un balón en la cabeza.

«Empecé a hacer freestyle cuando tenía ocho años. Mi papá me mostraba videos de Messi, Ronaldinho y Okocha y yo solo empecé a practicar», dijo Eche, quien tiene actualmente 12 años.

«Todos los días me levanto a las 4:30. Hago mi entrenamiento y voy a la escuela. En el colegio me gusta entretener a mis compañeros de clase. Después del colegio vuelvo a la cancha y juego con mi equipo».

More from the awesome @AmazingkidEche via @BBCAfrica ⚽️ pic.twitter.com/zG4gpiTm5U