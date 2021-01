El Mundial de MotoGP 2021 iniciará en Catar con dos carreras

enero 22, 2021 - 2:14 pm

El Mundial de MotoGP 2021 comenzará con dos carreras en el circuito de Losail, en Catar, seguidas de una prueba en Portugal, mientras que las carreras en Argentina y Estados Unidos han sido aplazadas, anunció este viernes la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

La primera prueba del Mundial se mantiene en Losail, el 28 de marzo en horario nocturno (Gran Premio de Catar), y estará seguida de una segunda, el mismo escenario y también por la noche, el 4 de abril, para celebrar el Gran Premio de Doha

A continuación llegará el GP de Portugal en Portimao (Portugal) el 18 de abril. Las carreras previstas en Argentina (11 abril) y Estados Unidos (18) han sido aplazadas al final del año debido a la pandemia.

El calendario cuenta actualmente con 19 pruebas y debe terminar en España, en el circuito de Valencia, el 14 de noviembre.

Dos jornadas de entrenamientos, el 3 y el 4 de marzo, están previstas en el circuito de Losail. El Mundial de MotoGP fue reducido el año pasado a 14 pruebas. Lo ganó el español Joan Mir (Suzuki).

«Cualquier actualización o cambio adicional se proporcionará tan pronto como esté disponible», informó la organización del campeonato.

