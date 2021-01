El marabino Jhoulys Chacín firmó con las ligas menores de Yankees

enero 9, 2021 - 6:12 pm

El lanzador venezolano Jhoulys Chacín y los Yankees de Nueva York llegaron este viernes 8 de enero a un acuerdo contractual de ligas menores, con opción invitación al Spring Training.

Jon Heyman, de MLB Network, anunció en su cuenta de Twitter el acuerdo, que garantiza un salario de 800 mil dólares por una temporada, más $200 mil por objetivos, esto si consigue un lugar en el róster de 40 peloteros.

Jhoulys Chacin Yankees deal: $800K guaranteed plus $200K in incentives. Outside chance Rep 1 agency has 4 in Yankees rotation: Luis Severino, Domingo German, Deivi Garcia and Chacin. Yankees are still looking for another proven starter for the rotation led by Gerrit Cole.