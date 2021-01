El Jazz de Utah continúa indetenible en la NBA

enero 27, 2021 - 12:14 pm

Noveno triunfo corrido para los Jazz de Utah, que vinieron de atrás para doblegar 108-94 a Knicks de New York en el Vivint Smart Home Arena.

El conjunto neoyorquino, el último que pudo festejar contra Utah, empezó el partido con la solidez defensiva, para ganar irse al descanso con una ventaja de 12 puntos.

Austin Rivers anotó los primeros 18 puntos de los Knicks en el segundo periodo. Un tramo donde parecía imparable con un 10/10 en tiros de campo y un perfecto 5/5 en triples. Y todo lo contrario sucedía para los locales, erráticos en el lanzamiento. Donovan Mitchell, Mike Conley y Bojan Bogdanovic se combinaron con un 1/19 en los primeros 24 minutos de juego.

ICYMI: Austin Rivers had an insane 1st half

Pero el Jazz hizo los ajustes necesarios al volver al tabloncillo, pudo empezar a detener a Rivers y RJ Barrett, encestó más tiros desde afuera, reforzó su defensa interior y se apoyó en Mike Conley, Rudy Gobert y Royce O’Neale como protagonistas y terminó limando la diferencia en el tercer cuarto, el cuál ganó por 34-22, y rematando el partido en el último período con un parcial de 11-0 en los primeros tres minutos y medio.

El pívot francés Rudy Gobert destacó a la ofensiva por el conjunto de Salt Lake City con 18 puntos, 19 rebotes y 4 tapones Mike Conley aportó 19 puntos, cinco asistencias y siete rebotes. Donovan Mitchell sumó nueve tantos, ocho rebotes y tres rebotes.

The @utahjazz win their 9th-straight game behind @rudygobert27's 18 PTS, 19 REB and 4 BLK. pic.twitter.com/ctqWAfgduB

— NBA (@NBA) January 27, 2021