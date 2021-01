El FBI dice que advirtió sobre la posibilidad de violencia antes de los disturbios en el Capitolio

enero 13, 2021 - 5:27 am

El FBI advirtió a las agencias de aplicación de la ley antes de la violación del Capitolio de Estados Unidos la semana pasada sobre el potencial de violencia impulsada por extremistas, dijeron funcionarios estadounidenses, contradiciendo declaraciones anteriores de que fueron tomados por sorpresa por el asalto de partidarios del presidente Donald Triunfo.

Casi una semana después de los disturbios, los funcionarios dijeron que estaban revisando montañas de evidencia y prometieron buscar agresivamente a quienes perpetraron el descarado ataque al Capitolio de Estados Unidos. Aunque la mayoría de los cargos presentados hasta ahora han sido delitos menores, el fiscal federal interino Michael Sherwin dijo el martes que el Departamento de Justicia estaba considerando presentar cargos de sedición contra algunos de los alborotadores, acusándolos efectivamente de intentar derrocar o derrotar al gobierno.

“Esto es solo el comienzo”, dijo Sherwin. «Nos vamos a centrar en los cargos más importantes como medida disuasoria porque, independientemente de que se tratara de una entrada ilegal al Capitolio o si alguien colocó una bomba casera, se lo acusará y lo encontrarán».

El Departamento de Justicia ha creado una fuerza de huelga especializada para examinar la posibilidad de cargos de sedición, que podrían conllevar hasta 20 años de prisión. Los funcionarios dijeron que estaban utilizando algunas de las mismas técnicas en la investigación de disturbios que usan en las investigaciones internacionales de contraterrorismo, examinando el flujo de dinero y el movimiento de los acusados ​​que condujeron a la violación. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, un demócrata de Nueva York, pidió que los alborotadores se agreguen a una lista de exclusión aérea, una herramienta comúnmente asociada con las investigaciones de terrorismo.

Las declaraciones de los funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia del martes pretendían ser tanto una defensa de los preparativos de las fuerzas del orden federal antes de los disturbios mortales como una advertencia para los participantes. Pero también plantearon nuevas preguntas sobre la coordinación entre agencias para el motín del 6 de enero, que fue provocado por los llamados de Trump a sus partidarios a luchar contra el voto del Congreso que confirma la victoria del presidente electo Joe Biden.

Inmediatamente después de los disturbios, algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluido el jefe de policía del Capitolio, dijeron que no estaban al tanto de las serias preocupaciones previas al 6 de enero y que solo se habían preparado para una protesta por la libertad de expresión.

Pero el martes, The Washington Post informó sobre la existencia de un informe del 5 de enero de la oficina de campo del FBI en Norfolk, Virginia, que pronosticaba en detalle las posibilidades de que los extremistas pudieran cometer una «guerra» en Washington al día siguiente. Steven D’Antuono, subdirector a cargo de la oficina de campo del FBI en Washington, dijo que una vez que recibió la advertencia del 5 de enero, la información se compartió rápidamente con otras agencias policiales a través del grupo de trabajo conjunto sobre terrorismo.

D’Antuono fue uno de los funcionarios que sugirió que las fuerzas del orden simplemente habían sido tomadas con la guardia baja, diciendo el viernes: «No había indicios de que hubiera otra actividad protegida por la Primera Enmienda».

No explicó la discrepancia en sus declaraciones, aunque sugirió el martes que la advertencia de Norfolk se basó en información no específica en términos de pistas individuales para investigar, caracterizándola como un «hilo en un tablero de mensajes» que no era atribuible a ninguna persona específica.

En un comunicado el martes por la noche, el FBI dijo que el autor del informe había advertido que «el FBI podría estar invadiendo los derechos de libertad de expresión» al perseguir nuevas acciones, y que el documento en sí no necesariamente asociaba los comentarios con una amenaza o crimen a la seguridad nacional. Destacó los comentarios de D’Antuono en la conferencia de prensa, sugiriendo que sin conocer la identidad de las personas cuyas palabras fueron citadas en el informe, no había mucho que se pudiera hacer con la información.

La Policía del Capitolio de EE. UU. Y otros funcionarios no respondieron de inmediato a las preguntas sobre sus propias evaluaciones iniciales de la amenaza.

Un funcionario de defensa estadounidense familiarizado con las discusiones dijo el martes que el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, no fue notificado sobre la advertencia del FBI.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas, dijo que no está claro si algún oficial de defensa o militar se enteró de la notificación del FBI, pero que declaraciones en los últimos días de todos los líderes indican que no tenían conocimiento de que Se esperaba violencia de ese nivel en el Capitolio.

Funcionarios de la Guardia Nacional y de Defensa, incluido McCarthy, han dicho en entrevistas durante los últimos días que DC les dijo que creían que las protestas serían similares a las del 14 de noviembre y el 12 de diciembre. Y dijeron que la policía federal Las autoridades dijeron que había actividad en Twitter, pero que no esperaban el nivel de violencia que finalmente vieron el miércoles pasado.

Incluso sin información de inteligencia de las fuerzas del orden, había habido una amplia advertencia sobre las manifestaciones a favor de Trump en Washington. Pero la Policía del Capitolio no reforzó la dotación de personal y no hizo preparativos para la posibilidad de que las protestas planificadas se conviertan en disturbios masivos y violentos, según varias personas informadas sobre la respuesta de las fuerzas del orden. Los funcionarios rechazaron la ayuda ofrecida por el Pentágono tres días antes del motín.

Cuando finalmente se solicitó refuerzos, las tropas tardaron más de dos horas en movilizarse cerca del Capitolio. Para entonces, la turba se había enfurecido en el interior durante más de cuatro horas.

Una vez que la turba comenzó a moverse en el Capitolio, un teniente de policía emitió una orden de no usar fuerza letal, lo que explica por qué los agentes fuera del edificio no sacaron sus armas cuando la multitud se acercó. A los agentes a veces se les ordena mantener sus armas enfundadas para Evite agravar una situación si los superiores creen que hacerlo podría provocar una estampida o un tiroteo.

En este caso, también dejó a los oficiales con poca capacidad para resistir a la turba. En un video de la escena, un oficial levanta los puños para tratar de hacer retroceder a una multitud que lo inmoviliza a él y a sus colegas contra una puerta. La multitud se burla: «¡No eres estadounidense!» y un hombre intenta pincharlo con la punta de una bandera estadounidense.

El alboroto en los pasillos del Congreso envió a los legisladores de ambos partidos y al propio vicepresidente de Trump a la clandestinidad, ya que las multitudes pedían el linchamiento de Mike Pence por su papel de supervisar el recuento de votos. La escena también socavó el sello distintivo de la república: la transición pacífica del poder. Al menos cinco personas murieron, incluido un oficial de policía del Capitolio.

En una declaración en video emitida por el Departamento de Justicia, el fiscal general interino Jeffrey Rosen dijo que los funcionarios federales «no tolerarían ningún intento de interrumpir la transferencia pacífica del poder».

