El eGaming y su potencial en Venezuela

enero 21, 2021 - 8:01 pm

No hay ninguna duda de que el juego online se ha convertido en una de las mayores industrias del planeta, manteniendo un crecimiento continuado en el tiempo durante estos últimos años. Por lo tanto, merece la pena destacar que América Latina en general y Venezuela en particular no son ajenos a todo este proceso, lo que se traduce en unos pronósticos de progresión muy favorables para el sector a medio plazo.

De hecho, en nuestra región se está apreciando un cambio de tendencia económica a lo largo de esta década, donde uno de los objetivos fundamentales se basa en impulsar la inversión extranjera de forma transversal. Además, no es de extrañar que las industrias que más se han fijado en el potencial de América Latina sean las telecomunicaciones, las compañías dedicadas al desarrollo de software o el sector de las tecnologías de la información.

La principal consecuencia de todo este fenómeno tiene que ver con un impulso al sector del ocio y el entretenimiento, donde diversas compañías que se dedican al streaming, al comercio electrónico o al eGaming se han hecho con un nicho de mercado espectacular. Gracias a ello, los juegos de azar se han asentado como un referente en cuanto al éxito de gestión empresarial, aprovechando las ventajas competitivas que ofrece Internet para desbancar a otros competidores tradicionales que no han conseguido adaptarse con tanta rapidez a las demandas de los usuarios.

La innovación tecnológica, una oportunidad de oro para el sector

Por supuesto, la decidida apuesta por aumentar la penetración en Internet ha sido fundamental, al mismo tiempo que se ha optado por la diversificación como principal forma para diferenciarse. Un ejemplo de ello es Leo Vegas casino online, donde podemos encontrar más de un centenar de títulos diferentes entre los que debemos destacar el blackjack, los slots o las modalidades en vivo.

De esta manera, no es de extrañar que el juego online haya llamado la atención de distintos perfiles de usuarios, una tendencia global que también se aplica a nivel particular en Venezuela. Así, la paulatina reducción de la brecha digital permite que las generaciones mayores de cincuenta años cada vez opten en mayor medida por este tipo de entretenimiento, mientras que la extensión de la red de telecomunicaciones permite la llegada constante de nuevos públicos objetivo.

La democratización de acceso a Internet supone un reto mayúsculo

Finalmente, no podemos pasar por alto que otro de los puntos fuertes para la industria del juego online tiene que ver con la democratización de acceso a Internet, que permite la oportunidad de conectarse a la red desde cualquier lugar de nuestra geografía. Así, aunque el proceso está siendo lento en América Latina en comparación con Europa o Estados Unidos, según refleja la publicación Disruptores e Innovadores (D+I), se están dando pasos en la buena dirección y se esperan procesos de transformación mucho más rápidos a partir de esta década.

Por consiguiente, el potencial de crecimiento del eGaming en Venezuela es bastante interesante, algo que también puede extrapolarse a otros sectores. De este modo, la inversión extranjera seguirá llegando a nuestro país, repartiéndose por nuestra sociedad para impulsar el progreso y el crecimiento económico a partes iguales.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de Prensa