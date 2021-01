El criollo Freddy Galvis cuadró con los Orioles de Baltimore

enero 27, 2021 - 10:54 am

El campocorto venezolano Fredy Galvis vestirá la camiseta de los Orioles de Baltimore durante la temporada 2021 de la MLB.

El falconiano llegó a un acuerdo con el elenco de Maryland de un año por 1,5 millones de dólares.

Galvis también recibirá un bono de 250.000 dólares si es cambiado. Para abrirle espacio en el roster de 40 jugadores, Chris Shaw fue designado para asignación.

Galvis, de 31 años, disputó 47 juegos por los Rojos de Cincinanti en la temporada-2020 recortada de 162 a 60 juegos por el covid-19.

En esa campaña, el venezolano inició 31 de sus juegos en el campo corto y 11 en la segunda base. Bateó para un promedio de .220 con siete jonrones, 18 carreras anotadas y 16 empujadas.

En su última temporada completa, la del 2019, conectó 23 vuelacercas y remolcó 70 carreras en 147 desfíos con .260 de promedio. «El Topo», que bateó para un promedio histórico de .247 con 156 dobles, 26 triples y 95 bambinazos. ha sido finalista al Guante de Oro como campocorto tres veces en su carrera (2016, 2017, 2018).

Orioles de Baltimore será el quinto equipo de Freddy Galvis en las Grandes Ligas en sus nueve campañas, donde ha jugado con Filis de Filadelfia, Padres de San Diego, Azulejos de Toronto y Rojos de Cincinnati.

We have signed INF Freddy Galvis to a one-year contract for the 2021 season. pic.twitter.com/xdsTUnnPpm

— Baltimore Orioles 😷 (@Orioles) January 26, 2021