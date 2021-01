Yeferson Soteldo busca convertirse en el segundo venezolano campeón de la Libertadores

enero 29, 2021 - 10:56 am



Yeferson Soteldo será el tercer venezolano que participará en una final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado en el estadio Maracaná entre Santos y Palmeiras.

Rafael Dudamel y Alejandro Guerra fueron los primeros dos criollos en ver acción en el juego por el título del torneo continental.

Dudamel, con 26 años, dijo presente en la final de 1999 con Deportivo Cali de Colombia, que perdió 4-3 en la tanda de penales contra Palmeiras tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Siete años más tarde, Guerra (31) se coronó campeón en la Libertadores con Atlético Nacional de Medellín (Colombia), que se impuso 2-1 sobre Independiente del Valle de Ecuador con pizarra de 2-1.

Soteldo, de 23 años, quiere hacer historia en la Copa Libertadores, y emular lo hecho por su compatriota el «Lobo» Guerra, y poder levantar el trofeo más prestigioso de América.

Santos preservo a Yeferson Soteldo para la final de la Copa Libertadores

El nativo de Acarigua, que descanso en el último encuentro del Peixe en el Brasilearo, podría quedarse con el premio MVP del certamen, donde acumula dos goles y dos asistencias en 10 compromisos. Sus tantos llegaron en las instancias de octavos y semifinales, respectivamente.

“Decían que por mi talla no iba a poder jugar al fútbol. Ahora, estoy aquí, me superé. Desde mis inicios en el fútbol me repetían que por mi baja estatura nunca triunfaría. Pero me sobrepuse a todo lo que dijeron y aquí estoy listo para lo que sea”, dijo el vinotinto sobre sus pasos en el fútbol mundial. «Me inspiro en Messi, vi que era pequeño y dónde llegó», agregó.

«Va a ser una historia hermosa que todos van a recordar. Yo más aún, que uso la camiseta 10 del Santos, soy de Venezuela, no creían en mí. Cuando llegué aquí fue algo muy grande para Venezuela. Es algo que voy a recordar, quedar en la historia del Santos y lo más importante es ganar la copa porque sería un premio a todo lo que hemos hecho en el año», puntualizó.

El volante criollo estuvo a punto de salir del Alvinegro al fútbol de Arabia Saudita, sin embargo no hubo acuerdo económico entre el jugador con el club Al-Hilal.

Yeferson Soteldo podría ganar todo de la Copa Libertadores

Yeferson Soteldo, quien está nominado al Jugador Más Valioso del certamen continental, espera guiar al Santos a ganar su cuarta Copa Libertadores (1962, 1963 y 2011) este sábado en el Maracaná, así como lo hizo Pelé y Neymar cuando vistieron los colores del Peixe.

🤩 ¡El ejemplo de superación de Yeferson Soteldo!



👏👏 “Decían que por mi talla no iba a poder jugar al fútbol. Ahora, estoy aquí, me superé”



🇻🇪 Entrevista exclusiva con el volante de #SantosFC que sueña con ganar la CONMEBOL #Libertadores y le deja un mensaje a todo Venezuela. pic.twitter.com/CLcNJ8Tff3 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 26, 2021

Alberth Josue Piña

Noticia al Día