Dueños de piñatería se defendieron ante las amenazas legales de Gabriel Soto

enero 13, 2021 - 11:34 am

Hace un par de semanas, tras viralizarse el video sexual de Gabriel Soto, la Piñatería Ramírez, ubicada en Tamaulipa, aprovechó la ocasión para inmortalizar los atributos del actor mexicano en uno de sus productos.

Este homenaje parece no haber sido recibido de buena forma por Soto, quien amenazó a los dueños de la piñatería con llevarlos a la corte, por supuestamente utilizar su imagen sin su consentimiento.

Pese a que la Piñatería Ramírez parece haberse tomado la medida con buen humor, debido a que tomaron las medidas necesarias para evitar las demandas.

De acuerdo con El Heraldo de México, Dalton Javier Ramírez, dueño de la piñatería, comentó para Ventaneando que el aparente reclamo de Soto no tendría validez en la corte.

La razón principal, es que la piñata que fabricaron no está disponible para la venta, y solo fue compartida en redes sociales.

“Al parecer no hemos infringido ni un delito porque, primero, no hemos vendido ninguna piñata… Para empezar, como la piñata está desnuda, no la podemos exhibir en nuestro local, pero en sí, no está a la venta”.

De igual forma, pese a que es notable el parecido de la piñata con el actor, Ramírez aseguró que en ningún momento utilizó el nombre de Gabriel Soto; por lo que legalmente no existiría un motivo razonable para las demandas.

“Cabe señalar que la piñata es un hombre desnudo, con barba, no le pusimos su fotografía ni su nombre; en la piñata no está en ningún momento el nombre de Gabriel Soto”, apuntó.

