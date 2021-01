Diez beneficios de la guayaba para el cuerpo

enero 5, 2021 - 2:36 pm

Laguayaba es una de las frutas tropicales más apreciadas en la medicina natural, y no solo el fruto sino también sus hojas, ya lo veremos a continuación. Además de su delicioso sabor, dulce con un toque ácido, y su textura suave, esta fruta tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, analgésicas, astringentes y antisépticas, entre otras. Además es rica en vitaminas, en particular vitamina C, ¡7 veces más que una naranja!

En este post vamos a hablar de todas las propiedades de las guayabas y sus beneficios para la salud; además hablaremos de las hojas de guayaba, que se utilizan en infusión y tienen excelentes propiedades. ¿Queréis saber más? Solo os llevará 2 minutos conocer todos los secretos de esta fruta: pero si queréis ir directamente al tema que os interesa, podéis usar el índice de aquí abajo.

Es antioxidante.

Bomba de vitamina C.

Reduce el colesterol.

Protege el corazón.

Indicada en caso de diabetes.

Es antiséptica.

Recomendada para mantener la salud bucal.

Es astringente.

Cuida la piel.

Reduce la anemia.

