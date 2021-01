Después de mostrar la celulitis en la playa, JLo se desnuda en su nuevo video musical

enero 13, 2021 - 5:47 pm

Jennifer López compartió un avance de su nuevo video musical «In The Morning» en Instagram con un poderoso mensaje de amor propio. La estrella de 51 años luce espectacular en el video, donde aparece desnuda ¡como Dios la trajo al mundo!

«Y ella amó a un hombre más de lo que se amaba ella misma… Estoy tan emocionada de que puedan ver el video oficial de ‘In The Morning.’ Está lleno de simbolismo sobre una relación oscura donde solo una de las personas se entrega, y lo que pasa al uno darse cuenta de que no puedes cambiar a nadie, solo puedes cambiarte a ti misma. Puedes crecer tus propias alas y alejarte de cualquier persona o de cualquier cosa que no valore todo lo que tienes que ofrecer», expresó JLO, añadiendo los hashtags #ÁmatePrimero #SálvateTuMismo #SigueEvolucionando #SigueCreciendo y #NuncaTeConformesConMenosDeLoQueMereces.

En el fragmento del videoclip que compartió en sus redes, vemos a la prometida de Alex Rodríguez en todo su esplendor. En otra parte del video, JLO luce un glamuroso vestido blanco y está rodeada de mariposas, un símbolo del renacer. «Si me amas dímelo en la mañana, no solo en la noche cuando quieres mi cuerpo», dice la canción, que habla sobre liberarse de una relación toxica y egoísta.

Los más de 138 seguidores de López en Instagram ya están acostumbrados a ver fotos deslumbrantes de esta reina del fitness. La cantante recién publicó una foto presumiendo sus curvas en un traje de baño verde mientras hacía paddleboarding en la playa. También nos dejó sin aliento con un bikinazo que resalta su famoso trasero.

La fundadora de la marca JLO Beauty demuestra que puedes ser bella «a cualquier edad» y sigue motivándonos a alcanzar nuestras metas de mejorar nuestro físico y salud en el 2021. ¡Es posible alcanzar el #CuerpoDeTusSueños!