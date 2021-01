Davide Brivio será el director deportivo de Fernando Alonso en Alpine

enero 17, 2021 - 9:36 am

El italiano Davide Brivio se unió como director deportivo a Alpine F1 Team, el nuevo nombre de la escudería francesa de Fórmula 1 Renault, anunció el equipo este domingo 17 de enero.

El español Fernando Alonso y el francés Esteban Ocon serán los dos pilotos titulares de Alpine F1 en este 2021 y estarán a cargo de Brivio.

Davide Brivio, ex ‘Team Manager’ de Suzuki, dejó a principios de enero esa escudería, después de veinte años en los ‘paddocks’ de la MotoGP y de ayudar al título del español Joan Mir en 2020.

Davide Brivio joins Alpine F1 Team as Racing Director



We are delighted to confirm Davide Brivio will strengthen our team ahead of the 2021 FIA Formula One World Championship season.



His specific role and responsibilities will be announced in the coming weeks.



