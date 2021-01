Curt Schilling pidió al Salón de la Fama no ser incluido en las votaciones del 2022

enero 27, 2021 - 1:00 pm

Curt Schilling estuvo cerca de ser exaltado en 2021 al Salón de la Fama del Béisbol, sin embargo no quiere participar en las votaciones del próximo año.

El derecho, que lanzó en Grandes Ligas durante 22 temporadas, solo le faltaron 16 votos en los sufragios, para ingresar al Templo de los Inmortales.

Schilling recibió 285 votos, que equivale al 71,1% en las votaciones de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA). Se requiere de 75% para ser exaltado en Cooperstown.

Curt Schilling escribió una carta al Salón de la Fama

«No voy a participar en el último año de la votación. Solicito que me eliminen de la papeleta electoral», escribió el exlanzador en extensa carta. «Me referiré al comité de veteranos y a los hombres cuyas opiniones realmente importan y que están en posición de juzgar a un jugador».

«Hola chicos. Un par de cosas. En primer lugar, no estoy seguro de poder expresar mi nivel de gratitud y aprecio sincero por la gentileza, la amabilidad y el deseo de todas sus partes de ayudarme a navegar este proceso. Puedo decir que en este punto he terminado mentalmente. Sé matemáticas y conozco tendencias y sé que no alcanzaré el umbral del 75% para la inducción.

El expitcher de los Diamondbacks y Medias Rojas tuvo efectividad de 3.46 con 216 juegos ganados, 146 derrotas y 22 juegos salvados en sus 22 temporadas en las Mayores. Schilling también alcanzó tres Series Mundiales con Arizona (2001) y Boston (2004 y 2007).

Curt Schilling podría llegar al Salón de la Fama en su último año de elegibilidad en las votaciones, aunque el exbeisbolista prefiere ser electo por el Comité de Veteranos, personas que sí están en posición de juzgarlo como jugador y cuyas opiniones realmente interesan en su opinión.

