Cuatro años después de la tragedia de Chapecoense, Palmas sufre un accidente aéreo

Poco más de cuatro años han pasado del terrible accidente que sufrió el club Chapecoense, y este domingo 24 de enero del 2021 ocurrió una nueva desgracia aérea en el fútbol brasileño al club Palmas Futebol e Regatas, de la cuarta división.

El Chape​​ tuvo su tragedia el 28 de noviembre de 2016 alrededor de las 22:15 (hora local) tras estrellarse con un cerro en La Unión (Antioquia),, a 17 kilómetros de llegar al aeropuerto de la ciudad colombiana, luego de quedarse sin combustible.

El equipo amazónico estaba viajando rumbo a Medellín, Colombia, para disputar la ida de la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional

El avión chárter de Chapecoense tenía con 81 pasajeros,72 pasajeros y nueve miembros de la tripulación. Murieron 71 de los 77 pasajeros. Únicamente sobrevivieron tres jugadores de la delegación, Alan Ruschel, Jackson Follman y Helio Neto, un periodista, Rafael Henzel, que un año y medio después murió producto de un paro cardiaco, y dos miembros de la tripulación, Ximena Suarez y Erwin Tummuri.

En el caso del Palmas su infortunio no dejó sobrevivientes. El accidente se produjo a primera hora de este domingo, poco después del despegue de la avioneta hacia Goiania (en el estado de Goiás, centro-oeste), donde debía disputar este lunes un partido contra el Vila Nova.

La avioneta, en la que viajaban el presidente del club Lucas Meira, los futbolistas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule y Marcus Molinari y el piloto, identificado como Comandante Wagner «despegó y cayó al final de la pista de la Asociación de Aviación de Tocantins (a 60 kilómetros de Palmas, capital de Tocantins), perdieron la vida todos los tributantes que se encontraban en la aeronave.

Palmas Futebol envió palabras de consuelo a las familias de las víctimas del accidente aéreo por sus redes sociales. El mundo del fútbol está de luto, así como ocurrió la catástrofe del Chapecoense.

A família Palmas FR está de luto pela perda inestimável do presidente Lucas Meira, dos atletas Guilherme Noé, Lucas Praxedes , Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes e do comandante Wagner. Agradecemos as manifestações de apoio e carinho nesse momento de dor. pic.twitter.com/Lnakg8OC41