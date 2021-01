Convocan protesta en Argentina contra el hombre que violó a la venezolana

enero 28, 2021 - 8:53 am

Familiares de la víctima están convocaron para este jueves 28 de enero a las 10:30 de la mañana frente al local del hombre que violó a la venezolana

Irineo Humberto Garzón Martínez es el nombre del hombre que violó a la venezolana y que está en libertad por considerarse un “abuso simple” de acuerdo a la decisión de la jueza en el caso.

Pero la ira, la rabia y sobre todo el rechazo por el hecho hicieron que se conociera en todo el continente el nombre del abusador, al punto de hacer posicionar la etiqueta “Garzón violador” con la exigencia de que sea encarcelado inmediatamente.

A través de las redes circuló la fotografía del hombre que violó a la venezolana y no tardaron mucho en imprimirse algunas y así bañar a la localidad del hecho con panfletos que exigen su captura.

«Está muy mal. Aunque por suerte no recuerda la violación, ella sabe lo que le pasó. Tuvo a su victimario de frente, colocándole la ropa, y eso ya es un trauma. Tiene días que no come, ya no es la misma», reveló la madre de la chica a un portal argentino mientras pide apoyo para marchar.

Un crimen imperdonable

Todo comenzó el viernes 22 de enero, cuando la venezolana contactó con este hombre, identificado como Irineo Humberto Garzón Martínez, para pedirle trabajo. Una amiga le había pasado su Facebook. El sujeto, que en las redes se hacía llamar Santiago Martínez, le preguntó si quería conversarlo en una cena. «Ella no quería una cena, sino un trabajo, por eso le dijo que no», relató a un diario argentino una amiga de la familia.

El hombre la citó, entonces, para una entrevista al día siguiente en el local, a lo que la joven accedió. La informante agregó que el violador chantajeó con no darle el empleo de no asistir a la entrevista de trabajo. La venezolana buscaba trabajo pues recientemente su padre sufrió un ACV y permanece hospitalizado.

La joven trabajó algunas horas de la mañana en el local de Irineo Garzón, y más tarde aceptó un vaso de agua que le ofreció. Entonces sintió cómo sus manos temblaban y se debilitaba. Atinó a mandarle un mensaje a su madre que decía «mamá tengo miedo». En ese momento su madre estaba en una sesión de rayos X con su padre y no pudo responder. Entonces la joven alcanzó a llamar a su hermana, a la que le dijo que se le dormían las manos. Ella logró comunicarse con la madre y llamaron a la policía de la ciudad, que llegó al lugar encontrando la escena de la joven inconsciente, a la que tuvieron que llevarse en silla de ruedas.

La policía capturó al violador en flagrancia. La madre grabó el momento en que fue rescatada su hija y se evidencia el estado en que ella sale.

Una jueza de poco fiar

Aun así, el violador fue liberado bajo la excusa de no tener antecedentes penales, pero imputado por abuso sexual simple por la jueza porteña Karina Zucconi. Esta jueza, ha sido también severamente criticada, pues algo similar a esta decisión hizo antes con el caso del femicidio de Marianela Rago. Un proceder parecido en el que indicó que «faltaban pruebas» para incriminar al agresor.

Entre 2013 y 2018, esta jueza sobreseyó al victimario en cinco oportunidades al creer que no había pruebas para incriminarlo y que en el lugar del hecho se hallaron rastros del posible asesino -algunos ADN, una huella en una lata de refresco y una pisada-, que fueron cotejados con él y otros sospechosos, y que en todos los casos el resultado fue supuestamente negativo.

