Conor McGregor quiere regresar a la UFC con un nocaut

enero 23, 2021 - 10:19 am

Conor McGregor volverá a pelear en la Ultimate Fighting Championship (UFC) este sábado luego de un año de inactividad.

El irlandés, de 32 años, subirá al octágono contra el estadounidense Dustin Poirier en el Etihad Stadium en Abu Dhabi

“Notorious”, que tendrá la oportunidad de redimirse y comenzar el camino a un nuevo título mundial, sale favorito en las apuestas para ganar el el evento principal de UFC 257 en los Emiratos Árabes Unidos.

It's time for a new chapter… Tomorrow night, we go to war.



[ #UFC257 | LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/vFZAHQckS9 ] pic.twitter.com/7oYxi4zgE6