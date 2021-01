Conoce los partidos de sanción que tendrá Messi por su agresión en la Supercopa de España

El otro protagonista del incidente, Villalibre, comentó la jugada tras el encuentro. «Meto cuerpo para que no se vaya hacia adelante, se ha enfadado, me ha metido la mano en la cara y creo que ha sido agresión clara», explicó el jugador del Athletic Club. «Es normal, es la impotencia, no pasa nada».

Los dos partidos de sanción que se perderá Messi con el Barcelona

Messi no podrá jugar el compromiso de la Copa del Rey del jueves contra UE Cornellá, de segunda división, y el domingo por la Liga contra Elche debido a su sanción.