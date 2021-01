SEHEMYRE: Artista y Productor Musical Venezolano

enero 17, 2021 - 4:04 pm

SEHEMYRE, es un joven músico, artista, Dj y productor venezolano que con tan sólo 23 años de edad ha logrado impulsar la carrera de: Yung Beef, La Zowi, Albany, Slime Dollaz, Diego Money, Cold Hart, Bootychain, Swaghollywood, Rewind Raps, Tommy Craze.

¿Cuándo comenzaste a hacer música y qué te influenció para que tú comenzaras?



Mi amor por la música comenzó cuando a los 6 años, solía frestalear y escuchar una gran variedad de música como Tame Impala, The Beatles, rock psicodélico, etc. A los 14 comencé a crear y producir mis propios beats usando FL Studio. Alrededor de los 18 años comencé a usar Ableton el cual iba más acorde con mi flujo de trabajo. Después de la muerte de un amigo cercano comencé a tomarme más en serio el lanzamiento de música, la cual en ese momento era la música Lofi bajo el seudónimo de “CraniumNoir”. En 2016 decidí ir con mi nombre actual “Sehemyre”, y trabajar con artistas como Slimedollaz, Diego Money, SwagHollywood, Rewind Raps, BootyChain, y el Youtuber TommyCraze.





¿Cómo han cambiado tus influencias desde tu comienzo hasta tu posición actual en la industria musical?



Yo diría que mucho, una de mis grandes influencias fue el productor Danny Wolf. Él me enviaba en twitter diciéndome que le gustaba la música que estaba haciendo y me daba consejos de cómo moverme a través de la industria.



En cuanto a tu música y el proceso creativo, ¿Cómo creas canciones como AGAIN?



Usualmente comienzo con la melodía, la cual parten de emociones que quiero plasmar, o a veces las melodía y los sonidos vienen con emociones. Yo trato de indagar profundamente en las experiencias humanas reales, como rupturas amorosas, pérdidas o dudas. Cuando cree AGAIN, comencé con los 808s porque era el sonido principal de toda la instrumental.

¿Hay algún artista nuevo con el cual te gustaría trabajar en este 2021?



Me gustaría trabajar con artistas como Smokepurpp, Yung Lean y productores como Yung Sherman.







¿Experimentas bloqueos creativos y qué te ayuda a salir de ellos?



Medito y escucho mantras cuando tengo algún bloqueo creativo. Yo no me presiono a mí mismo hasta el punto de causarme estrés, soy una persona muy espiritual. Y también escucho a otros artista que me gustan y admiro.

Nota de Prensa