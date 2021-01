Conoce a Michelle Bernier, representante de Venezuela ante la Alianza Iberoamericana por la Paz.

enero 31, 2021 - 3:34 pm

El día de ayer 30 de enero de 2021, Michelle Bernier, una joven zuliana, ha sido nombrada representante de Venezuela ante la Alianza Iberoamericana por la Paz, fundada hace cinco años en Berlín, Alemania con el objetivo de fomentar la cooperación internacional y crear una coalición que trabaje por la construcción de paz, los derechos humanos y el desarme en la región de Iberoamérica.

Bernier es abogada egresada de la Universidad Rafael Urdaneta, especializada en Derecho Internacional Privado, Derechos Humanos, y Derecho Comercial, con representación en Colombia en el Grupo de Asesoría Jurídica y Financiera Lex Solutions. Es investigadora asociada de Atlantic Pacific Strategies, y el Youth Advisory Council del Instituto de Paz de los Estados Unidos.

Su activismo se centra en promover una cultura de respeto y garantía a los derechos humanos dentro de los negocios, fomentando el empoderamiento ciudadano, el liderazgo, la innovación y el crecimiento económico como los pilares de la cultura de paz.

También ha podido representar a Venezuela en el Global Undergraduate Exchange Program, becada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el TFAS Santiago, becada por the Fund for American Studies, en Generation Change Venezuela, becada por el Instituto de Paz de los Estados Unidos y en Youth, Peace and Security, becada por Erasmus+.

Además, ha sido panelista ante la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas hablando sobre el liderazgo juvenil y su incidencia en la paz y seguridad de América Latina.

La amplia trayectoria de Bernier ha llamada la atención de la coalición internacional llevándole a ser nombrada Directora Nacional de Venezuela. Gracias a su nombramiento Michelle podrá seguir impulsando la transformación de Venezuela y hablando en nombre del país en congresos y diferentes espacios de toma de decisiones internacionales.

Nota de prensa