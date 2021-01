Con tremendo KO, Dustin Poirier cobra venganza frente a Conor McGregor

enero 24, 2021 - 8:51 am

El estadounidense Dustin Poirier derrotó por KO al irlándes Conor McGregor en la pelea estelar de la UFC 257 celebrada en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

Poirier, de 32 años, noqueó a McGregor a los 2 minutos y 32 segundos del segundo asalto. «El diamante», que no el favorito en las apuestas, sorprendió con una patada a las piernas a «Notorious», encadenada a una ráfaga de golpes con las manos que lo hizo caer, antes de que el árbitro pusiera fin al combate.

En el primer round consistió en una demostración de habilidades. The Notorious fue el primero en ir al suelo. El irlandés reaccionó y pareció tomar la delantera castigando la pierna izquierda de su oponente y lanzando sus poderosos puños, codos y hombros al rostro. Resistió el americano, incluso cuando estuvo inmovilizado contra las cuerdas.

“Es duro estar inactivo tanto tiempo”, dijo el nacido en Dublin de 32 años, en éste que era solo su tercer combate en más de cuatro años en el octágono.

“Tengo que sobreponerme y volver y eso es lo que haré”, agregó el Conor McGregor, que sufrió su quinta derrota en el Ultimate Fight Championship (UFC), siendo la primera por la vía rápida de manos de Dustin Poirierse.

“Estoy muy feliz, pero no sorprendido, entrené mucho esto. Conor es una gran peleador, pero mostré que tengo buen boxeo y suelo escoger bien mis golpes. Siento que esta pelea fue por el título y soy el campeón ahora”, declaró Poirier, quien pudo cobrarse revancha de aquel combate que perdió ante ‘The Notorious’ en 2014.

La primera vez que Dustin Poirierse enfrentó a Conor McGregor apenas tenía 25 años y unos pocos meses de experiencia en UFC. Se percibía que estaba asustado ante el arrogante europeo.

“En primer lugar, quiero decir que Conor tomó este resultado con profesionalismo. Estamos en 1-1 y tal vez tengamos que volver a poner eso”, consideró Poirier dejando la puerta abierta a una revancha y agregó: “Creo que esta fue una pelea por el título, ahora soy el campeón”, pese a que el título aun pertenece al ruso Khabib Nurmagomedov.

"Once I got under those lights, I just came to life. I felt great. I felt in the moment."@DustinPoirier reacts to his knockout win over Conor McGregor and what it means for his title hopes in the lightweight division.#UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi