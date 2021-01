Cómo estimular los testículos de tu chico para mayor placer

enero 29, 2021 - 12:26 pm

Esas dos esfecfritas sensibles al calor, al frio debido a su piel especial, son las encargadas de producir los espermatozoides y regulan las funciones varoniles. También deben protegerse de golpes a los cuales responden con dolores intensos.

Pero, los testículos tambén son una zona de placer que debe estimularse.

Aquí les compartimos este reportaje del porrtal «https://www.cosmopolitan.com.mx/»

Seguramente eres muy buena para «maniobrar» el pene de tu galán, pero, ¿los testículos? Ahí tal vez no tienes un repertorio tan grande. Tranquila, no estás sola. Al igual que muchas mujeres, probablemente pienses que son demasiado sensibles para ser manipulados, lo cual tiene un poco de verdad, pero eso no debe detenerte.

El punto es que los testículos son a menudo una fuente de placeres inexplorados: están cubiertos por una delgada capa de músculo que se extiende en el abdomen y que tiene miles de terminaciones nerviosas.

Aquí 5 técnicas para hacerlo disfrutar como nunca:

1. Descubre el secreto

Observa cuidadosamente su escroto. Notarás que hay una articulación en el medio que llega a la base del pene. A lo largo de esta línea hay muchísimas terminaciones nerviosas, entonces, si lo tocas allí, no podrá ni hablar.

Humedece un dedo con saliva (o con un poco de lubricante) y deslízalo hacia arriba y abajo de esta articulación, variando el nivel de presión. Luego, sigue la misma línea con la punta de la lengua.

2. Usa las manos…

Quizás también sepas: sostener los testículos de un hombre durante el sexo oral, pero en ese punto, ¿sabes qué hacer? Misterio resuelto: sostenlos con la mano en forma de copa y acarícialos suavemente.

3. …Y la lengua

Lame alternando la parte plana de la lengua y la punta. Comienza con un testículo y lámelo todo, arriba y abajo, luego, muévete lentamente hacia el otro con movimientos lineales y en forma de ocho.

4. Comprueba su placer

Cuando está por llegar al orgasmo, sus músculos se contraen involuntariamente y los testículos se levantan levemente. Si los bajas suavemente llevándolos a la base mientras está por terminar, prolongarás su eyaculación. O puedes hacer lo opuesto: si los tomas en tus manos y los elevas el placer será súper poderoso. Prueba este truco durante la felación verás que no te arrepentirás… y mucho menos él.

5. Sorpréndelo con frío

Al acabar un encuentro hot, tal vez sus testículos estén ligeramente sobrecalentados y pueden causarle un poco de dolor. Para solucionar esta pequeña molestia, ten un vaso de agua fría sobre la mesita de noche, y cuando ambos lleguen al orgasmo, toma un sorbo, sosteniendo el agua en tu boca por un rato antes de tragarla para

refrescar la boca. Inmediatamente después, toma los testículos entro tus labios, uno a la vez, así el frío le dará una sensación extraordinaria, de alivio y excitación, preparándose para una potencial segunda ronda.